Christian Gálvez rememora el "abril-cerral" de Elena Furiase con un divertido guiño desde 'Pasapalabra' Ecoteuve.es 19:03 - 3/07/2019 0 Comentarios

El presentador ha recordado el momento que protagonizó Elena Furiase junto a su compañera de concurso

Si por algo será recordado el programa de televisión Password es por la cómica situación que vivió Elena Furiase junto a una de las concursantes en 2008. Una década más tarde, el momento "abril-cerral" es recordado en las redes sociales cada año al empezar el mes y ahora Christian Gálvez ha sido el encargado de rememorar ese instante durante la emisión de Pasapalabra.

El concurso presentado por Gálvez había llegado a la prueba ¿Dónde están? en la que los participantes, como en las demás pruebas, luchaban por conseguir unos segundos antes de competir en el Rosco.

Los capitanes de cada equipo debían elegir uno de los temas propuestos por el presentador y ha sido en ese momento cuando Gálvez ha bromeado: "¿Abril o cerral?". Los concursantes, quiénes se han dado cuenta del guiño a Password, no han podido contener la risa. En realidad, los temas propuestos por el escritor eran "abril" y "cerrar".

Elena Furiase declara que está harta de recibir el vídeo de "abril-cerral"

Elena Furiase, una de las protagonistas del vídeo, llegó a derramar alguna lágrima entre carcajada y carcajada tras la respuesta de su compañera de concurso. Después de un primer intento en el que la concursante dijo "cerrar", la que fuera actriz de El Internado volvió a repetir "abril" con el deseo de que comprendiese que se refería al mes y no al verbo "abrir". Pero nada más lejos de la realidad, la respuesta de su compañera fue "cerral".

No obstante, la nieta de Lola Flores. a través de su cuenta de Instagram, anunció hace tres meses que ya estaba harta de recibir el vídeo todos los años: "Desde hace nueve años, muchos de vosotros, cuando llega este famoso mes, me mencionáis en vuestras historias, os acordáis del momento... en fin. Que me parece muy bien y os lo agradezco mucho, pero que si no contesto es porque hace nueve años, y estoy de la 'coñita' ya un poco...".