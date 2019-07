Violeta Mangriñán ('Supervivientes') desvela su dura adolescencia: "He crecido entre violencia y gritos" Ecoteuve.es 16:36 - 3/07/2019 0 Comentarios

La valenciana, en 'shock' con las imágenes de su relación sexual plena con Fabio

La joven defiende a Isabel Pantoja: "Conmigo ha sido súper tierna"

Violeta Mangriñán ha concedido su primera entrevista semanas después de tener que abandonar Supervivientes por prescripción médica. Además de hablar sobre su polémica participación, la ex tronista ha narrado las situaciones que vivió en su adolescencia y que tanto le marcaron. Con esta confesión, la valenciana intenta que los espectadores entiendan su postura en las disputas que ha protagonizado durante su estancia en el concurso.

La joven ha explicado en la revista Lecturas que su familia lo ha pasado realmente mal durante su paso por el reality y que no están de acuerdo con que el próximo año ponga de nuevo rumbo a Honduras como concursante oficial de la próxima edición. Además, Violeta ha declarado que pese a saber que estaba siendo grabada manteniendo relaciones sexuales con Fabio, pensó que éstas jamás serían emitidas.

Respecto a su relación con Isabel Pantoja, Mangriñán ha defendido a la tonadillera: "Isabel Pantoja es muy familiar. Conmigo ha sido súper tierna. Me cuidó mucho y me dijo que por su hija hubiese hecho lo mismo. Se portó como una madre. Es la única persona que me ha dado cariño a parte de Fabio", afirma.

No obstante, la joven también ha tenido palabras para el resto de concursantes: "A Omar le interesa llevarse bien con la Pantoja por lo que sea. También veo que algunos van a cuchillo a por ella. Muchos hablan mal de la Pantoja y, luego, le bailan el agua", opina.

Violeta narra la dura infancia que ha vivido junto a su familia

La ex tronista ha confesado que su coraza tiene como origen las disputas que ha vivido en su casa y el traumático divorcio de sus padres: "En casa he crecido entre violencia y gritos, y eso te hace mella en la cabeza. Yo me fui a vivir con mi padre y mi hermana con mi madre", desvela.

Violeta ha asegurado que la relación con su padre no siempre ha sido buena: "Me fui de casa demandando a mi padre. Ahora ya he recuperado la relación con él, todo está bien. Decidí perdonarle porque no me iba a ir a la tumba sin hablarme con mi padre. Fue él quien dio el paso de hablar conmigo", declara emocionada.

"No me avergüenzo ni me siento mal. Todo lo que te pasa te va forjando, te hace más lista. Desde bien pequeña, mi padre desaparecía dos semanas y me tenía que buscar la vida porque a lo mejor la nevera estaba vacía, se iba de viaje y se olvidaba de mí. ¡Menos mal que mi tía vivía abajo! Antes de los dieciséis años me puse a trabajar para ganar dinero para mis cosas", recuerda la valenciana.