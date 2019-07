El abogado de un camionero se desnuda en 'Espejo Público' y deja en shock a Susanna Griso Ecoteuve.es 3/07/2019 - 14:47 0 Comentarios

La presentadora no daba crédito ante lo que estaba haciendo el entrevistado

Susanna Griso ha vivido este miércoles un momento tierra trágame en Espejo Público. La presentadora vio como uno de sus entrevistados se desnudaba en directo en un acto reivindicativo que nadie terminó de entender.

La presentadora se hizo eco durante el programa de que un juzgado de Ciudad Real ha obligado a una empresa de transportes de Alcázar de San Juan a retirar la imagen de una mujer desnuda que llevaban impresas en las cabinas de su flota de camiones.

Para dar voz a todas las partes, Griso conectó en directo con Javier Álvarez, abogado del camionero afectado, que se vino arriba durante su entrevista con un gesto reivindicativo que pilló por sorpresa a todo el mundo: "Si yo me quito ahora mismo la camisa en mi despacho seguro que os escandalizáis, pero porque no es el lugar adecuado, pero no porque mi cuerpo denigre al cuerpo de los hombres", empezó advirtiendo.

"Pero yo no tengo inconveniente en quitarme la camisa", insistía mientras Griso y sus colaboradores le hacían saber que no hacía falta que lo hiciera. "Yo me la quito", afirmó entonces Álvarez, que comenzó a desnudarse ante las risas de los tertulianos. ".La corbata me la tengo que dejar por el micro", matizaba mientras la presentadora se llevaba las manos a la cabeza. "¿En qué momento usted se ha tenido que quitar la camisa?", cuestionó.

En ese momento, el abogado enseñó a cámara un folio con la Maja desnuda de goya impresa en él para preguntar qué pasaría si su cliente llevara esa imagen en el camión: "El cuerpo desnudo de un hombre o de una mujer nunca es vejatorio contra el cuerpo del hombre o de la mujer", zanjó el letrado ante la incredulidad de los presentes.