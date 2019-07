La tórrida escena de una pareja en 'First Dates': besos y masajes ante las cámaras de Cuatro Ecoteuve.es 3/07/2019 - 12:05 0 Comentarios

José y Kassandra protagonizaron un encuentro de alto voltaje en su primera cita

Carlos Sobera hizo este martes doblete en Cuatro y antes de ponerse al frente del Tierra de Nadie de Supervivientes 2019, abrió una noche más las puertas del restaurante de First Dates. El local acogió nuevas citas en una semana en la que celebrará varios especiales por el Orgullo LGTBIQ+.

Y de entre todas ellas, destacó la que protagonizaron José y Casandra, dos jóvenes que terminaron dando rienda suelta a la pasión en el reservado. Durante la cena, ambos demostraron una gran química y coincidieron incluso en sus planes de futuro. "Los dos somos del Madrid, nos gusta el deporte y no fumamos, tenemos muchas cosas en común", destacó ella.

"Yo de momento no tengo hijos, pero espero tenerlos porque creo que no debe haber nada más bonito que eso", dijo el chico, que avanzó que le encantaría tener "como mínimo" la parejita. Kasandra se mostró encantada con la idea, ya que también desea tener una familia numerosa.

Y tanto fue el ímpetu que casi se ponen manos a la obra durante su primera cita. En una sala anexa al restaurante, Kasandra y José se enfrentaron a un picante juego propuesto por el programa con el que debían darse masajes y besos en el lugar del cuerpo que ellos quisieran. Así pues, la pareja protagonizó una escena de alto voltaje que anticipó su decisión firme de tener un segundo encuentro lejos de las cámaras de Cuatro.

"Me he encontrado muy cómodo con ella y me he quedado con la cosilla de querer seguir conociéndola un poco más. Es muy bonita, muy cercana y muy cariñosa. Creo que tenemos muchas cosas en común", aseguró el valenciano. "Yo tendría una segunda cita y una tercera y una cuarta. Me ha gustado todo de él, tanto su físico como su forma de ser", aseguró ella antes de que sellaran la noche con un beso en los labios.