Chelo se desmaya en 'Supervivientes' y los espectadores piden el VAR: "Se ha tirado" Ecoteuve.es 3/07/2019 - 11:05 0 Comentarios

La concursante tuvo que ser atendida por el equipo médico del reality

Chelo García Cortés ha protagonizado un nuevo momentazo en Supervivientes 2019. La periodista sufrió un incidente en la isla del reality y tuvo que ser atendida por el equipo médico del programa. Sin embargo, muchos espectadores pusieron en duda a la catalana al creer que había exagerado en su reacción.

La colaboradora de Sálvame continúa desterrada junto a Mahi, a la que propuso en los últimos días salir a pescar para intentar matar el tiempo. Y mientras cogían algunos erizos junto a unas rocas, Chelo se hizo un corte en la mano, por lo que decidieron volver a la playa para intentar curarse.

Lea también: Isabel Pantoja, castigada en Supervivientes por negarse a hacer una prueba: "Ya no puedo más"

"Échame agua", le pidió a su compañera antes de sufrir un extraño desmayo que fue muy cuestionado por los espectadores del reality. "Me pasa cuando veo sangre", dijo desde el suelo la tertuliana antes de que un médico acudiera a atenderla. "No es un corte profundo", le dijo para tranquilizarla antes de venderle la mano para que no se le infectara.

Mare la chelo se ha tirado como neymar JAJAJAJ — Sr.Josito???? (@jositoalacanti) 2 de julio de 2019

#TierraDeNadie10

El desmayo de Chelo me recuerda a cuando yo era pequeña y le decía a mi madre que no podía ir al cole porque estaba mareada y me caía al suelo como Chelo,tal que así.. — ????Cordobessita???? (@LaClaudiajiji) 2 de julio de 2019

El desmayó de Chelo me ha recordado al de Paqui la Coles #TierraDeNadie10 — la patri de vox es mi OT (@lahvacalola) 2 de julio de 2019

Ay que me da

Ay que meo

Jajajajajajajajaja

Chelo candidata a los Oscar como mejor interpretación

Me desmayo poco a poco jajajaj#TierraDeNadie10 — Carlos Taurino ???? % (@CarlosMija88) 2 de julio de 2019