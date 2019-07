Carlos Cuesta llora con el caso de la niña expulsada de un campamento: "Me fastidia mucho" Ecoteuve.es 3/07/2019 - 10:49 0 Comentarios

El colaborador de 'Cuatro el día' se emociona y Carme Chaparro le da un abrazo en directo

Inés, una niña de 11 años con necesidades especiales, fue expulsada hace unos días de un campamento de verano por las protestas de los padres de otros compañeros. El caso ha conmocionado a la opinión pública y, también, a los tertulianos que han analizado el caso en televisión.

Carlos Cuesta no pudo contener las lágrimas en el programa Cuatro al día cuando se abordó este asunto. "Esta niña es tan maravillosamente diferente como podemos ser todos. Y esta niña igual saca lo peor de alguno, pero saca lo mejor de mucha gente", dijo el colaborador. "Estas situaciones me fastidian, coño. Todos tenemos familiares con situaciones así y esto me fastidia mucho".



Tan emocionado le vio Carme Champarro, la presentadora del programa, que no dudó en levantarse de la silla para darle un abrazo. "Para que veas cómo somos los liberales", bromeó Cuesta, que siguió con su protesta.



"El trato que se da en España a estas cuestiones es lamentable. Esta gente es maravillosa, les levantas la barrera y trabajan de maravilla. Son gente leal y disciplinada", explicó el periodista.