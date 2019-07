Isabel Pantoja, castigada en 'Supervivientes' por negarse a hacer una prueba: "Ya no puedo más" Ecoteuve.es 3/07/2019 - 10:36 0 Comentarios

El reality sancionó a la tonadillera por su enésimo desplante a la organización

Isabel Pantoja ha vuelto a decepcionar a los espectadores de Supervivientes 2019. La tonadillera, que ha llegado por sorpresa a la recta final de la edición, se negó una vez más a participar en una de las pruebas celebradas en el Tierra de Nadie presentado por Carlos Sobera.

El vasco conectó con Honduras, donde Lara Álvarez informó de que tanto Pantoja como Dakota habían rechazado enfrentarse a un sencillo juego de recompensa. En él, los concursantes competían entre sí para ver quién aguantaba más tiempo con las piernas en alto. El que más resistiera, podría disfrutar de un espectacular cocido.

"Yo no voy a participar", dijo contundente la tonadillera. "Lo siento, pero no puedo. Ya no puedo más", insistió antes de romper a llorar al tiempo que Carlos Sobera y el público presente en plató la tratara de animar. Los intentos fueron en balde y aunque Dakota cambió de opinión, la cantante se resistió a realizar la prueba en una decisión que terminó teniendo consecuencias para ella.

El juego lo ganó Omar Montes, al que el programa ofreció la posibilidad de compartir el premio junto a dos de sus compañeros. Eso sí, con una excepción: no podía elegir a Pantoja, uno de sus grandes apoyos en la isla. "Con Isabel no puedes, que no ha querido jugar", dijo Lara Álvarez ante la cara de sorpresa de la andaluza. Finalmente, el de Pan Bendito terminó compartiendo plato con Fabio y Albert.