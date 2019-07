Carlos Sobera confiesa que hace un año estuvo a punto de morir: "Tuve un principio de gangrena" Ecoteuve.es 3/07/2019 - 10:10 0 Comentarios

El presentador de 'Supervivientes' desvela el drama que vivió por un problema de salud

Carlos Sobera vive un gran momento profesional. El presentador se ha convertido en uno de los rostros principales de Mediaset, donde actualmente conduce hasta tres programas: First Dates, Volverte a ver y Supervivientes 2019: Tierra de Nadie, reality con el que está alcanzando unos índices de audiencia estratosféricos.

Sin embargo, esta buena etapa viene precedida de uno de los capítulos más duros de su vida. Carlos Sobera ha confesado que hace un año estuvo al borde de la muerte después de que tener algunos problemas de salud por los que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.

"Fue una fístula que me provocó una infección, y con la diabetes tuve un principio de gangrena de Fournier, que es muy seria", explica Sobera a Lecturas. "Me operaron, no digo a vida o muerte porque sería exagerar, pero me advirtieron de que no era una urgencia, sino una emergencia, y que en 24 horas sí que podía morir porque, con ese tipo de infecciones, si la bacteria entra en sangre te puedes morir en 24 horas", asegura.

Carlos Sobera confiesa que entró en el hospital pensando que se trataba de un problema de hemorroides y que se quedó en shock cuando le dijeron que tenían que hacerle una "operación de emergencia". "Me acojonaron. A mi mujer le dijeron que tenía que estar preparada para todo. A los cuatro días estaba en casa, tuve suerte", concluye el vasco explicando que, afortunadamente, todo quedó en un gran susto.

Su mujer sufrió un ictus en febrero de 2019

Este no ha sido el único revés que ha vivido Carlos Sobera en el último año. Tal y como él mismo desveló hace unos meses en Viva la vida, su mujer sufrió un ictus en febrero de este año del que se ha recuperado favorablemente. "Patricia tuvo un derrame provocado por un cavernoma y tuvo que ser ingresada de urgencia", explicó a Emma García.

"Fue un proceso duro porque al principio los médicos no terminan de darte la clave exactamente de lo que está ocurriendo y de lo que puede pasar", confesó a la presentadora celebrando que, por suerte, no le quedó ningún efecto secundario.