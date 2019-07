Mila Ximénez rompe a llorar en directo y amenaza con irse de 'Sálvame': "No tengo ilusión por nada" Ecoteuve.es 17:57 - 2/07/2019 0 Comentarios

La colaboradora, muy dolida después de su último enfrentamiento con Belén Esteban

Desde que se celebrase la boda de Belén Esteban, la relación entre Mila Ximénez y la colaboradora se ha deteriorado. En un 'íntimo' con Jorge Javier Vázquez, la tercera finalista de Supervivientes 2016 ha confesado entre lágrimas que ella es su peor enemigo y que necesita irse un tiempo del programa.

La colaboradora de Sálvame ha manifestado estar molesta con el enfado de Belén Esteban ya que lo único que ella ha comentado sobre la boda es que no le gusta hacerse fotografías. Además, ha añadido entre lágrimas que ella es su peor enemigo: "No me entero de que el trabajo tiene un desgaste y no me cuido nada. Y yo por el tono, por las formas, por la vehemencia, por lo que sea, al final cuando el barco se hunde la primera en caer al agua soy yo".

Tras estas palabras, el presentador le ha preguntado si durante su estancia en el programa se siente sola a lo que Mila ha contestado: "Me siento sola conmigo porque no me oigo a mi misma que es lo importante. Yo sé cuales son mis errores pero al final siempre caigo".

Mila Ximénez confiesa que quiere abandonar 'Sálvame'

Emocionada y con las palabras entrecortadas, la colaboradora ha manifestado que es el momento idóneo para abandonar Sálvame: "Creo que me debo ir ya, creo que ya ha llegado el momento y lo digo en serio. Ya no me compensa, ya no vengo bien ni vengo contenta. Yo necesito irme, llevo muchos años en esto y en primera línea de fuego".

Asimismo, la sevillana ha manifestado que sus comentarios cobran especial importancia para ser criticados más tarde y confiesa estar harta: "Ya no sé hacer esto, quiero irme a casa. No tengo ilusión por nada, ni capacidad ni vitalidad. Yo ya no veo nada en la televisión, me siento como un hámster en una rueda dando vueltas. Aunque estoy cansada necesito estar más tiempo conmigo ".