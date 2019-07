Julián Muñoz reaparece con Risto, dice que lo suyo con Pantoja fue "un calentón" y que hace "teatro" en 'Supervivientes' Ecoteuve.es 2/07/2019 - 16:40 0 Comentarios

El exalcalde de Marbella dice que su favorita en el reality es Chelo García Cortés

Julián Muñoz ha reaparecido en televisión con motivo del inminente estreno del documental El Pionero, en HBO, sobre la vida de Jesús Gil (disponible el 7 de julio).

Muñoz, exalcalde de Marbella, ha participado en el programa Todo es mentira (Cuatro) y ha hablado sobre su antecesor, Jesús Gil, y también de su exnovia, Isabel Pantoja. "Mi relación con Isabel Pantoja fue un calentón, una idea de olla", ha confesado Julián Muñoz en el programa de Risto Mejide.



Julián Muñoz ha valorado el paso de Pantoja por Supervivientes. Cree que los concursantes "no están en igualdad de condiciones. Hay personas que se está dejando la piel y personas que dejan pasar el tiempo".



"Mi favorita es Chelo García Cortés", ha confesado. Asimismo, Risto le ha preguntado qué piensa cuando ve a Isabel Pantoja en el reality de Telecinco. "Hay que ver la cantidad de obras de teatro que ponen en España".

Julián Muñoz: "Nadie me ha llamado para el documental de Jesús Gil"

Sobre el documental de HBO que repasa la vida de Jesús Gil, Julián Muñoz asegura que "nadie me ha pedido colaborar en el documental. Pienso que los que la han hecho deberían haber acudido a las personas cercanas a él".

"Yo quise mucho a Jesús Gil, le defendí a muerte, y ha sido el mejor alcalde de Marbella. Pero cuando empezó a ocuparse de los temas urbanísticos, empezó a complicarse todo", ha dicho Muñoz, que en 2003 protagonizó un sonado debate en televisión con Jesús Gil.

"Después de la intervención en Salsa rosa, Jesús Gil me llamó para decirme a ver qué íbamos a hacer, ya que la Fiscalía nos iba a llamar seguro", ha recordado.

Muñoz ha hecho, asimismo, un repaso de sus problemas con la justicia y ha recordado que "llevo 11 años de condena cumplidos". "Yo no me quito la responsabilidad, pero puedo asegurar que ninguna de las condenas es por haberme quedado con dinero público de la ciudad de Marbella". Y ha insistido: "Me han condenado por blanqueo de dinero, que no es lo mismo que robar. Yo ahora mismo vivo de mi pensión."