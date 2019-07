Busca un marido "solvente" para comprarse un yate y acaba con un hombre que tiene 1.500 euros Ecoteuve.es 2/07/2019 - 13:50 0 Comentarios

Susana acudió a 'First Dates' en busca de una cita de "alto nivel económico"

Susana (45) acudió a First Dates en busca un hombre "solvente" que estuviera a su "nivel económico". "Que nos pudiéramos comprar un yate para navegar... eso sería mi sueño", dijo al llegar al restaurante de Cuatro.

Susana se declara "romántica y algo chapada a la antigua". Sabe muy bien lo que quiere -"un hombre con un nivel económico importante"- y lo que no.

"Me da miedo que estén conmigo con mi físico, que es algo que me pasa muy frecuentemente", explicó Susana, que se "cuida mucho" a pesar de que "la genética me ha hecho un favor".

"Si solo tiene 1.500 euros, me frenaría un poco"

Como cita le tocó Alberto, de 56 años, con quien Susana congenió desde el principio. La cita fue sobre ruedas hasta que surgió la pregunta del dinero. ¿Cuánto tienes en el banco? Él, entre risas, contestó que 1.500 euros, algo que desconcertó a Susana.

"Si tiene 1.500... yo tengo mucho más. Me frenaría un poco", dijo, aunque luego pensó que se trataría de una broma. "Yo tengo un buen nivel económico y busco un hombre que esté a mi nivel", le comentó.

Finalmente, Susana y Pablo se dieron una segunda oportunidad y volverán a verse ya sin las cámaras de First Dates.