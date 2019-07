Minerva Piquero, la chica del tiempo de Antena 3, reaparece: "Pidieron mi despido" Ecoteuve.es 2/07/2019 - 9:28 0 Comentarios

La presentadora, alejada desde hace años de la televisión, cuenta sus inicios en la TV de los noventa

Minerva Piquero fue uno de los rostros más icónicos de los inicios de Antena 3. La presentadora se hizo cargo de la información meteorológica en los primeros años de la cadena y su estilo fue una revolución por el cambio que imprimió a la hora de dar el Tiempo.

Minerva Piquero ha recordado esos años en el programa Retratos con alma, de TVE. "Comencé por accidente, porque buscaban dar un giro y esa fue mi oportunidad".

"Hasta ese momento, se usaba terminología muy técnica y yo llegué rompiendo esos cánones", explica la periodista, que innovó con un estilo y vocabulario más práctico que fue resultado de la "supervivencia". "La primera semana me la pasé con un diccionario al lado traduciendo las palabras que no entendía". Fue entonces cuando decidió explicarlo de una manera más sencilla.



Sin embargo, no todos entendieron esa nueva forma de informar sobre borrascas o anticiclones. "Gracias a Dios, en los años noventa no había redes sociales porque me consta que durante los primer años llegaron a enviar cartas a Antena 3 pidiendo mi despido porque estaba profanando la información meteorológica", cuenta. Esos espectadores que protestaban "llegaron a decirme que no sonriera porque no estaba bien sonreír".



Sin embargo, Minerva Piquero continuó al frente de la información meteorológica de Antena 3 hasta 2004, cuando decidió aceptar una oferta de TVE. Actualmente, ha enfocado su carrera al mundo del marketing y la comunicación corporativa.