Tremendo enfado de Mila Ximénez con Belén Esteban por "meter mierda" con Jorge Javier: "Ahí sí que me voy a cabrear" Ecoteuve.es 1/07/2019 - 19:20 0 Comentarios

Continúa la polémica por las fotos de la boda: "Carga contra mí, pero no te dirijas al presentador"

Continúa la polémica entre Mila Ximénez y Belén Esteban tras su boda. Tras afirmar que estaba "harta" de hablar sobre el enlace de su compañera de trabajo y amiga, lo que dijo Belén en el Deluxe ha tenido su inmediata respuesta este lunes en Sálvame.

"Mi frase no fue 'la boda fue una mierda'. Hay un momento que yo digo eso y lo digo porque recibo un mensaje de alguien que se molesta conmigo", ha dicho Mila para también confesar que se sintió agobiada por las fotografías de la exclusiva: "No me gustan las fotos".

Pero Ximénez ha brotado con el reproche de la Esteban el sábado por la noche: "Yo le digo a los fotógrafos: 'Tirad una foto en cada mesa'. Yo cuando ella dice que cuando los fotógrafos la agobiaron, me parece exagerado. ¿Tú le dijiste que lo de los fotógrafos fue exagerado?".

Jorge lo negó y Belén insistió: "Ella lo dice. Escucha, que lo he escuchado. La única persona que se ha quejado ha sido ella". "Ella lo que hace es meter mierda con Jorge", ha dicho Mila muy enfadada.

"No me ha gustado que te dirijas a Jorge porque no he hablado con él, carga contra mí pero no te dirijas al presentador a decirme mira cómo es que incluso te ha traicionado a ti. Dos veces no porque ahí sí que me voy a cabrear y de verdad", ha terminado. "¡Ya está bien!"