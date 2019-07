Terelu Campos, sorprendida al verse en 'El caso Alcàsser': "Había olvidado que hice un programa sobre ello" Marco Almodóvar 1/07/2019 - 17:23 0 Comentarios

La actriz de 'Paquita Salas' entrevistó al padre de Miriam hace más de 20 años

"No creo en su teoría de la conspiración; a veces las compañías son muy malas"

"No me llamaron, pero claro que hubiese participado en el documental de Netflix"

Desde el viernes pasado, Terelu Campos es una de las estrellas de la tercera temporada de Paquita Salas. En la serie creada por Los Javis para Netflix da vida a Bárbara Valiente, la dueña de un showroom que se cruza en el nuevo renacer de la famosa representante.

Pero Terelu también aparece en uno de los episodios del documental El caso Alcàsser. La serie realizada por Bambú Producciones muestra en unos de sus episodios la entrevista que realizó a Fernando, el padre de Miriam, acompañado por el periodista Juan Ignacio Blanco en el programa En exclusiva para Canal Nou y Telemadrid.

La excolaboradora de Sálvame cuenta a ECOTEUVE.ES que se sorprendió al verse: "Me puse el documental después de comer y en eso que das una cabezadita empecé a escuchar mi voz. Abrí el ojo y dije: ¡ay, si esa soy yo! ¿Sabes que se me había olvidado por completo que hice yo ese programa?".

Terelu, sobre el papel de los medios en Alcàsser: "Fue una vergüenza"

"Me ha dejado un cierto mal sabor de boca porque al final ese padre que se desquicia, en el fondo es absolutamente natural que intente busca cualquier vía que le lleve a comprender lo que ocurrió", dice. Sin embargo, no comparte su "teoría de la conspiración" y añade: "A veces, las compañías son muy malas y se aprovechan de ti en el momento de gran debilidad".

Aunque confirma que no recibió la llamada de Netflix para aparecer en el documental, Terelu dice que sí hubiera participado: "Me hubieran refrescado la memoria". Para terminar, se muestra muy crítica con la cobertura mediática el día que se encontraron los cadáveres: "Me pareció una vergüenza. Que alguien sometiera a esas personas a esa indignidad aprovechándose de la vulnerabilidad de ese momento".