El silencioso fichaje de Terelu Campos por 'Viva la vida': así fue su estreno como colaboradora Ecoteuve.es 17:22 - 1/07/2019 0 Comentarios

La periodista comenzó el sábado, en una tertulia en la que analizaron 'Supervivientes'

Sin duda alguna el pasado fin de semana fue el de Terelu Campos. El viernes se estrenó la tercera temporada de Paquita Salas, serie en la que la ex colaboradora de Sálvame aparece interpretando a Bárbara Valiente, una mujer déspota y segura de sí misma que no deja indiferente a nadie. Sin embargo, no es el único proyecto en el que se ha embaucado la hija mayor de María Teresa Campos, ya que el sábado se inició como colaboradora de Viva la vida.

Raúl Prieto, actual director de Viva la vida y ex 'jefe' de Sálvame, es el responsable del fichaje de Terelu Campos, que hace unas semanas dejó ese mismo programa.



Terelu se estrenó como colaboradora comentando la última hora de Supervivientes junto a otros rostros televisivos como Luis Rollán, Sofía Suescuno Ylenia Padilla. La que fuera presentadora de Con T de tarde se sentó al lado de Emma García, el lugar de mayor privilegio de los colaboradores.



Terelu, de 'Sálvame' a 'Viva la vida' como su hermana Carmen

Terelu Campos confesó ser una fiel seguidora de Supervivientes y dio su valoración acerca de la polémica del rapado de Albert y la situación que tendrá que afrontar Dakota cuando regrese a España.

El fichaje de Terelu Campos por Viva la vida no es ninguna sorpresa, teniendo en cuenta que otros rostros de Sálvame se han pasado al programa del fin de semana desde que Raúl Prieto lo dirige.

Diego Arrabal y Carmen Borrego también pasaron por Sálvame antes de incorporarse a Viva la vida. La hermana de Terelu acudió el domingo, el día siguiente al estreno de la mayor de las Campos.