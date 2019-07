Miguel Poveda defiende la gestión subrogada: "No he comprado a un niño" Ecoteuve.es 1/07/2019 - 16:14 0 Comentarios

El cantaor asegura en 'Viva la vida' que su hijo le devolvió las ganas de dar amor

Miguel Poveda acudió este domingo a Viva la vida y aprovechó la ocasión para manifestar su opinión acerca de la gestión subrogada, el método que le permitió ser padre, según explicó a Emma García.

El artista aseguró que la llegada de su hijo, ahora de cuatro años, fue un soplo aire fresco en su vida: "Ángel llega como un regalo, como un corazón latiendo ahí que se apagó por mi padre y yo estaba necesitado de dar amor, de formar un familia, de agarrarme a algo real".

El cantaor manifestó en qué momento decidió ser padre: "Cuando lo decidí no tenía pareja, después en el proceso sí que tuve. Yo había oído a gente como a Ricky Martín, que había sido padre y sabía que había otras puertas y opciones e indagué y me aventuré".

Poveda quiso expresar cómo fue el comienzo de esta aventura en la que se embaucó hace cuatro años: "Hablé con la agencia, viajé a Los Ángeles, me reuní con muchas personas y con una de ellas tuve una conexión tremenda que continúa con toda la familia.. Me dijeron 'aquí estamos para hacerte feliz y vamos a ser una familia'".

Emma García, emocionada por las palabras del cantaor, aprovechó la ocasión para romper una lanza a favor de la gestión subrogada: "Lo cuentas así y yo me pongo en tu piel pensando lo difícil que es tomar esa decisión y lo feliz que estás. Qué pena que la gente no lo entienda, que hay gente necesitada de tener hijos y tiene que recurrir al vientre de alquiler".

El cantaor defiende la gestión subrogada como método para ser padre

No obstante, Poveda quiso matizar el comentario de la presentadora: "Yo entiendo y respeto todas las opiniones. No tengo que convencer a nadie. Quizá el término más apropiado es gestación subrogada. Yo no he sentido ningún momento que haya una mujer explotada ni que haya comprado a un niño, como alguna gente cruel dice. Esa mujer, de forma voluntaria consiente, teniendo además una casa más grande que la mía con una sonrisa que todavía le continúa me dijo que estaba conmigo.

El artista confirmó que tiene una relación extraordinaria con la madre gestante y que hace un año fueron a visitarla, junto a su hijo, a Los Ángeles. Asimismo, Poveda confesó que le gustaría tener otro hijo junto a la misma familia.