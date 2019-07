El reencuentro de Carmen Borrego y sus excompañeros de 'Sálvame': "No quise en ningún momento ser la protagonista" Ecoteuve.es 14:54 - 1/07/2019 0 Comentarios

Dice que ha hecho una entrevista exclusiva porque le "ha dado la gana"

La boda de Belén Esteban ha seguido deparando sorpresas y comentarios hasta hoy. Este domingo, Carmen Borrego, quién acudió a Viva la vida para explicar las razones por las cuáles ha hecho una exclusiva manifestando como vivió la boda de la colaboradora.

El reencuentro con sus ex compañeros de Sálvame era uno de los más esperados debido a las disputas vividas en los últimos meses. Estas tuvieron como consecuencia la marcha de las hijas de María Teresa Campos que ahora colaboran en Viva la vida. Carmen ha confesado que tuvo un reencuentro cordial ya que ella iba a disfrutar: "Todo fue natural, yo fui nerviosa y era el momento del reencuentro. Yo no quise en ningún momento ser la protagonista, eso es lo que peor podría haber llevado".

Tras las explicaciones de la colaboradora, Diego Arrabal ha aprovechado para arremeter contra ella por su entrevista exclusiva con una revista: "Estabas esperando para la semana siguiente ser la protagonista de la portada". La respuesta de Carmen no se ha hecho esperar: "Yo no tengo ningún problema en reconocer que he hecho una entrevista y que la he cobrado. Lo he hecho porque me ha dado la gana".

Carmen Borrego se defiende de los ataques de los colaboradores de Sálvame

José Carlos, el marido de la hija pequeña de María Teresa Campos, también se ha visto involucrado en la discusión tras ser acusado por algunos colaboradores de Sálvame de no querer que su mujer les saludase. Asimismo, Carmen Borrego ha querido dejar claro que ella hace lo que quiere: "Sólo faltaba que mi marido diga a quien tengo que saludar".

Por otra parte, la colaboradora ha tenido que aclarar también otras polémicas como la que se ha creado acerca de su vestuario en la boda: "El vestido lleva una cola importante y no me veo apropiada, tomo la decisión de ir con el vestido corto".