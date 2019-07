Silvia Abril debuta en '¡Ahora caigo!': "Tiraría por la trampilla a los que ponen límites al humor" Marco Almodóvar 10:07 - 2/07/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la presentadora, que sustituye a Arturo Valls este verano

Silvia Abril se pone al frente en solitario de ¡Ahora caigo! este martes en Antena 3 después de que Arturo Valls le traspasara poderes. La cadena vuelve a confiar en ella tras Juego de juegos. En este caso, su cometido será ponerse en uno de los concursos más asentados de la franja de la tarde.

"Antena 3 es donde mejor se hace entretenimiento y donde siempre se ha apostado por un entretenimiento vinculado al humor y la comedia", dice Silvia que destaca también que Arturo Valls la aconsejó que hiciera el formato suyo.

Por otra parte, la presentadora afirma que seguirá siendo "gamberra" con los concursantes y que tiraría por la trampilla "a todos aquellos que ponen límites al humor". Finalmente, Silvia Abril pide una nueva entrega para Juego de juegos.

¿Por qué cree que la han han elegido para ponerse al frente de Ahora caigo? ¿Le sorprendió?

Pues quizá sería más fácil preguntarle a cadena. Pienso que es muy difícil encontrar a alguien que esté a la altura de Arturo. Es un gran showman y tiene una capacidad maravillosa de hacer televisión y entretenimiento. Supongo que conmigo han intentado darle un toque femenino, aunque me viene a la mente la imagen de Arturo en TCMS haciendo de Shakira y encuentro mucha feminidad en él, y cambiar totalmente de registro.

Yo soy mucho más alocada que él aunque ambos compartimos algo en común y es que somos capaces de todo si es a favor del show y de que el público disfrute. Fue una gran alegría recibir la llamada de cadena para ofrecerme este formato y espero que lo disfrutéis mucho a partir del próximo martes.

Sigue encadenando proyectos en Atresmedia. ¿Por qué cree que la cadena tiene tanta confianza en usted?

Mi carrera ha estado muy vinculada siempre a Antena 3. Creo que es la cadena donde mejor se hace entretenimiento y donde siempre se ha apostado por un entretenimiento vinculado al humor y la comedia y por eso hemos ido tantos años de la mano.

Homo Zapping, El Hormiguero, Tu cara me suena o Juego de juegos han sido algunos de los proyectos que han marcado mi carrera televisiva y me alegra seguir vinculada a este grupo y que, como tu dices, sigan teniendo confianza en mi. Estoy muy feliz de ser parte de ella..

¿Asusta o tiene respeto al sustituir a Arturo Valls?

Al principio pensé que sería todo un reto estar a la altura de un grande como Arturo, a quien admiro mucho como cómico y como compañero. Él ha conseguido hacer algo brillante con este programa consiguiendo que el público le vea cada tarde como parte de cada casa, como alguien de su familia a quien quieren y tienen ganas de ver y conseguir eso es muy difícil.

¿Le dio algún consejo?

El primer día de grabación en plató estuvimos juntos y y fue una suerte arrancar de su mano y rodeada de un equipo maravilloso. Con muchos de ellos ya había trabajado y están haciendo que sea maravilloso y que aquella 'presión' por la expectativa se haya convertido en disfrute.

Arturo me aconsejó que me lo pasara bien; que disfrutara mucho con el público de cada día porque son como uno más del equipo pero lo más importante que me dijo fue; 'Sílvia, háztelo tuyo' y eso estoy intentando en cada grabación. Creo que estamos consiguiendo algo que va a hacer disfrutar mucho al público del formato.

¿Será gamberra con los concursantes?

¿Pero qué pregunta es esa¿ ¡Por supuesto! Ya me conocéis. Soy muy gamberra y por supuesto voy a serlo con ellos siempre con la intención de que saquen los nervios, rían y disfruten.

¿A quién le gustaría ver compitiendo?

Recuerdo estos especiales que se hacen en ocasiones con compañeros de la casa o concursantes de alguno de los formatos de la cadena. Me encantaría reunir a amigos y reír viendo sus caras por el miedo a la trampilla.

Traería a Andreu, Ruth Lorenzo, Mónica Pérez, David Fernández, José Corbacho, Paco León, Toni Acosta, Olga Hueso, Pablo Puyol, Ana Morgade me estoy dando cuenta que necesitaría varios programas pero me encantaría hacer un especial con amigos y que el público disfrute de esos nervios que les entran a todos con la caída (risas).

¿A quién tiraría por la trampilla?

Pues quizá a todos aquellos que ponen límites al humor, uno de los temas más comentados últimamente. Recurriendo a una conocida campaña de publicidad, el humor es un bien de primera necesidad. No lo olvidemos y no le pongamos límites.

¿La veremos en una nueva temporada de Juego de juegos?

Pues de momento yo no tengo noticias sobre ello pero ojalá. Yo me lo he pasado como una niña sintiendo que tenía el control en las pruebas y que podía ir jugando con los participantes en ellas.

Juego de juegos fue mi salto al vacío, mi primera oportunidad como presentadora y la excusa para haberme reunido con una de las grandes cómicas de este mundo, Ellen DeGeneres. ¿Qué te voy a decir yo? ¡Que ojalá haya nueva temporada! Ahí lo dejo