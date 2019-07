Ana Rosa Quintana: "He tenido insinuaciones para entrar en política. Y no sería mala" David Saiz 1/07/2019 - 11:30 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la presentadora, que acaba de cerrar temporada en Telecinco

"Hay dos varas de medir, conmigo especialmente. Pero me da igual", explica

"Fueron muy injustos con Màxim Huerta. Si en vez de periodista hubiera sido astronauta, no le hubiera pasado"

Ana Rosa Quintana ya está de vacaciones. El viernes cerró la 15ª temporada de su programa con un 19,1% de cuota media, la mayor ventaja de los últimos once años sobre su rival, Espejo público.

¿Sigue valorando el liderazgo de la temporada 15 igual que la primera?

Lo importante de liderar es que te da libertad para trabajar. Cuando la audiencia no te sigue, empiezas preguntarte qué haces mal, a mover cosas... Tenemos la libertad de apostar por nuestros temas, no miramos a ningún lado, vamos a lo nuestro y eso es muy gratificante. Hay que tener la humildad de escuchar y la intuición de saber qué es lo que preocupa a la gente.

¿Ser líder también es una presión?

Lo que presiona es estar en tu casa esperando a que suene el teléfono.

¿Hay alguna norma evitar acomodarse?

No me dejan. Tengo a todas las fieras que me mantienen en tensión.

¿Los de arriba?

No, yo me puedo pasar meses sin saber nada de los de arriba. Me refiero a la directora del programa, la productora, los chavales jóvenes de redacción que están en ebullición. Siempre están con ideas y es maravilloso.

Antes era también la productora del programa. Ahora, solo presentadora. ¿Ha notado el cambio?

Ahora soy mucho más feliz. Termino el programa y a veces tengo comidas con compañeros o políticos, como todo el mundo que quiere estar informado, y luego me voy a mi casa y veo a mis hijos. He ganado calidad de vida. Uno de los motivos para vender mis acciones [dejó la productora Cuarzo] fue por la edad de mis hijos. Hay que estar muy encima porque son preadolescentes.

Hay quien dice que no hay que comer con políticos y para mantener la distancia.

Es que no es verdad. Hay que tomar distancia, sí. Pero no es verdad que no coman con políticos.

¿Qué piensa cuando dicen que usted es una líder de opinión con mucha influencia en la audiencia?

Ya me gustaría. Nosotros reivindicamos cosas, opino lo que me da la gana, pero no me hacen caso.

Muchos dijeron que 8M triunfó "porque Ana Rosa hizo huelga".

Eso fue muy importante. Ahí te doy la razón. No porque yo lo dejara, sino porque lo dejamos muchas: Pepa Bueno, Susanna Griso Lo de las comunicadoras en general fue muy importante porque fuimos las que lo movimos todo.

¿Es favorable a entrevistar a Otegi, como ha hecho TVE?

Yo soy favorable a irme al infierno a entrevistar a quien sea. Creo que los periodistas no entrevistamos a monjitas de clausura. Los periodistas tenemos que tener contacto con lo más alto, lo más bajo y lo del medio en busca de la información y de la verdad. No tengo problemas en entrevistar a nadie. La polémica de Otegi en TVE como líder político no me gusta. Me gustaría más una entrevista como exmiembro de ETA, tipo que ha estado en la cárcel, que ha participado en un secuestro... Y eso que los compañeros de TVE lo han hecho bien.

A usted sí le han dado palos cuando ha hecho otras entrevistas polémicas...

Eso va en el sueldo de trabajar en televisión. Si trabajas en un periódico es todo fenomenal. Si lo haces lo mismo en televisión, está fatal.

¿Cree que una doble vara de medir?

Completamente. Aunque cada vez menos.

¿Y contigo?

Y conmigo especialmente.

¿Y lo ha asumido?

Me da exactamente igual. Yo hago lo que creo que debo hacer como periodista. Lo que opine la audiencia me importa mucho, lo que opine los que quieren dar lecciones, me importa menos.

Somos periodistas, cada uno tiene su conciencia. A veces hacemos cosas bien, otras mal. A veces nos equivocamos. Yo sería incapaz de decirle a ningún compañero de ningún medio lo que tiene que hacer o no hacer. No lo he hecho jamás en mi vida profesional y son muchos años.

¿Qué es para ti El Programa de Ana Rosa en tu carrera?

Parte de mi vida. Como periodista creo que hacemos mejor periodismo. Más libres, más independientes, con menos ataduras. Creo que hemos conseguido en política tener la mesa más plural, más independiente y que están representadas todas las sensibilidades.

¿Crees que la gente todavía cuestiona El programa de Ana Rosa porque también comenta Supervivientes o Gran Hermano?

No, y la prueba son los resultados que hemos tenido este año. Y sobre todo que hemos liderado en política, actualidad en todas las secciones. La gente es listísima y entiende que cuatro horas y media de programa pasa como en la vida. Estás un rato hablando de la boda de Belén Estaban, de lo que te ha dicho tu madre la televisión es como la publicidad: las cosas pasan de un momento a otro y no hay que darle tanto dramatismo. Yo puedo hacer política y cambiar, porque la gente lo entiende muy bien. Además cambio de contertulios, de escenario. Mi programa es muy visual. No hay que explicar nada. Agradezco cuando llega el momento del reality porque es como: vamos a reírnos un rato. Y el espectador también lo agradece.

Se criticó mucho las coberturas que hicieron las teles del caso Julen, ¿cómo lo vivió usted?

Creo que las teles hicimos una cobertura muy respetuosa y en una tema en el que toda España estaba pendiente. Creo que eso es lo que tenemos que hacer los periodistas. No era un interés, era un sentimiento.

Màxim Huerta estrena programa en la competencia. ¿Qué le parece su fichaje por TVE?

Me alegro un montón. Me parece que se ha sido muy injusto con él. Han ocurrido otras situaciones en el Gobierno similares que no han tenido ese final. Y Màxim tuvo un pleito porque no estaba de acuerdo con Hacienda, como hizo mucha gente, y lo perdió. No lo escondió, ni no pagó. No estaba de acuerdo con un criterio. Fue injusto. Si en vez de ser periodista hubiera sido astronauta no le hubiera pasado.

¿Y si no hubiese sido alguien de la tele?

Si hubiera sido editorialista de un periódico esto no habría ocurrido. Esto nos ocurre a los de la tele.

¿Qué le parecen las críticas por su fichaje por TVE?

Va a hacer un programa de televisión. ¿A qué se había dedicado en los últimos diez años? Es que...

En los últimos meses se ha criticado la figura de Eduardo Inda, incluso desde dentro de Mediaset hay quien pide que no siga en su programa. ¿Cómo defiende su presencia?

Creo que mi programa es el más plural de todos. Se sienta Inda, Monedero, Carmona, María Claver... Es un programa en el que prácticamente todos los medios de comunicación tienen un representante y yo soy una mujer de paz y de consenso. Jamás he opinado de ningún compañero y lo podéis mirar en la hemeroteca. Y no lo voy a hacer. Igual que tengo respeto por los demás, creo que lo tienen conmigo. Lo que me parece inaceptable es que un político opine a quien tengo que sentar en mi mesa. Y por ahí no voy a pasar.

¿Nunca te ha tentado un partido para entrar en política?

Alguna insinuación he tenido. Si hubiera querido ser política o actriz lo hubiera sido, pero yo soy lo que quiero ser: periodista. Ojo, que no hubiera sido mala política.

¿Y lo de actriz?

Me espanta. Podría ser cualquier cosa menos actriz, azafata y estar en la ventanilla de un banco.

¿Qué vas a hacer este verano?

Ver series que tengo pendiente, como Years and years y Big Little Lies. También retomaré series de Mediaset que no he visto y las veré en la web. Y luego ponerme con los libros que tengo apartados, ver a amigos, trasnochar, acostarme tardísimo

¿Cuál ha sido la última serie que has visto entera?

Me encantó La Casa de las Flores.