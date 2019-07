La reacción de Violeta al ver su vídeo de sexo con Fabio: "Yo no gimo así, mi gemido es de niña del exorcista" Ecoteuve.es 1/07/2019 - 11:25

La concursante acusa a 'Supervivientes' de doblar sus gemidos en su noche de pasión

"Yo tengo ojos en la cara y voy a decir '¡joder, que bueno está! Pero si quiero a persona [Julen] no voy a hacer nada". Esto es lo que decía Violeta Mangriñán antes de empezar a concursar en Supervivientes y conocer a Fabio, con el que ha tenido una bonita historia de amor... y sexo.

El Debate que presenta Jordi González puso a la viceversa las imágenes de su noche de pasión con el argentino en la que tuvieron una relación sexual completa delante de las cámaras del programa en la que sus gemidos asustó a algún que otro cangrejo.

"No entiendo la parte que más me ha impactado del vídeo. Yo no gimo así", dijo ella a lo que Jordi mostró incredulidad: "¿Cómo que no?". "¿Me lo vas a decir a mí como gimo? Yo no gimo así, está doblado. Mi gemido es peor, como la niña del exorcista. Parece un koala enfermo de Parkinson".

Violeta: "Pantoja ha demostrado ser humana"

Por otra parte, Violeta habló de todas las polémicas que la han rodeado en el programa. Sobre las broncas con Carlos Lozano, ambos afirmaron no tenerse rencor. "Sabe mucho de tele y yo acabo de aterrizar, es muy listo", dijo ella.

Mientras que a Albert lo considera un "traidor", de Isabel Pantoja dice que ha demostrado "ser humana": "Yo la he tratado de tú a tú. Una señora. Una madre. Es una señora noaml, buena gente. Hay gente que dice que no busca la tele y cuando no escuchan su nombre en Palapa, se pelean después con Isabel".