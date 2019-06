Alfred ('OT') se distancia de las declaraciones de Amaia sobre su actuación en Eurovisión Ecoteuve.es 14:17 - 30/06/2019 0 Comentarios

El cantante recalcó que él se sintió "cómodo" y "representado" en el certamen musical

Alfred García, el exconcursante de OT 2017, estuvo en La Sexta noche para promocionar su primer disco, 1016. El cantante aprovechó el espacio para discrepar de las declaraciones de Amaia sobre la actuación en Eurovisión.

Amaia confesó una revelación que nadie esperaba y es que la ganadora de OT 2017 aseguró que "preferiría no haber ido a Eurovisión" y que el tema no le representaba. Este sábado Alfred tuvo la oportunidad de contrareplicar las declaraciones de su excompañera de canto.

Lea también: Amaia Romero, desnuda en la portada de su primer disco, Pero no pasa nada

Después de ver las imágenes sobre su actuación con Amaia, Iñaki López le preguntó cómo recuerda el momento. "Se me ponen los pelos de punta. Hace tiempo que no veo esas imágenes y es emocionante porque piensas en toda la gente que te está viendo por televisión", expresó Alfred.

"La letra de esa canción, tener a otra persona delante con la que has vivido tantas cosas... fue súper bonito", le dijo a Iñaki López. El presentador le mostró las declaraciones en las que Amaia afirmaba todo lo contrario que el cantante.

Sin embargo, Alfred quiso enfatizar que él se sintió "cómodo" y "representado" en su paso por Operación Triunfo y Eurovisión. "Aprendí muchísimo sobre la producción audiovisual y sobre la promoción. Quiero llegar a un mucho público y fui a OT para ser más grande cada día", recalcó el triunfito.

No sólo habló sobre las declaraciones de Amaia, también lo hizo sobre su lucha contra la depresión. "Tuve la pérdida de un ser querido muy joven de ahí entre en una depresión. Un año más tarde me planteé ir a OT por la música como segunda opción. La primera opción era para superarme a mí mismo y que una enfermedad no me frenase para seguir haciendo lo que más me gustaba", reveló.