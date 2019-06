El tema tabú que complicó una cita de 'First Dates': "Mejor lo obviamos" Ecoteuve.es 13:32 - 30/06/2019 0 Comentarios

Elena confesó ser "supersevillista" mientras que Juanmi era del Betis, dos equipos rivales

El fútbol puede traer problemas en el amor y así lo certificaron Elena y Juanmi en First Dates.

"Soy supersevillista. Tengo el carné voy a todos los partidos a no ser que por el trabajo o por cualquier cosa de mayor importancia no falto a ningún partido. Animo al Sevilla en las buenas y en las malas", comenzó a decir Elena como carta de presentación.

En el amor, sin embargo, confesó no irle bien y que venía dispuesta a encontrar a alguien "que tenga las cosas claras". Juanmi fue la cita elegida para la comensal, un malagueño que siempre tiene que enseñar el DNI porque la gente no se cree que se apellide Mimoso. "Me llamaban 'mimosin' como el suavizante", confesó el comensal.

La velada entre Elena y Juanmi fue muy tranquila y con mucha química hasta que se sacó el tema tabú para Elena: el fútbol. "¿Tú eres forofa? ¿Del sevilla o del Betis? Cuidado, eh", preguntó Juanmi provcando la risa nerviosa en la comensal.

"Te lo digo y obviamos el tema, ¿vale?", le advirtió la sevillana. Elena reveló que era forofa del Sevilla y además "muy sevillista" algo que no le gustó escuchar a Juanmi que miró su plato huyendo de la disputa que se pudiera producir.

Elena como sospechaba su secreto le preguntó directamente: ¿No me digas que eres del Betis?", cuestióno la sevillana. Juanmi asintió, pero aún sabiendo que eran de equipos contrarios no dudaron en intercambiarse los números de teléfono para tener una segunda cita.