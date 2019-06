María Patiño contesta a Diego Arrabal por su "comentario machista": "Me ha parecido asqueroso" Ecoteuve.es 11:11 - 30/06/2019 0 Comentarios

La periodista se sintió "humillada" por las declaraciones del colaborador de 'Viva la vida'

María Patiño contestó al "comentario machista" que hizo Diego Arrabal en Viva la vida. Para la periodista y colaboradora de Sálvame dicho comentario le pareció "asqueroso".

La periodista no quiso perder la oportunidad de replicar el "comentario machista" de Diego Arrabal en Viva la vida. "Ha dicho algo muy grave. ( ) He recibido un comentario machista que seguramente no se podría reproducir si en vez de ser yo una mujer fuese un hombre", dijo Patiño en el Deluxe.

"Me he sentido despreciada y humillada. Lo único que me ha aliviado es que mis padres no están porque me ha parecido un comentario asqueroso sin merecérmelo, sobre todo, porque yo he contado una verdad que él ha avalado esta misma tarde", afirmó con rotundidad la periodista.

Y añadió que: "Lo único bueno que he sacado es que a veces, sin mover un dedo, logras que el público sea consciente de quien es cada uno, y hoy tú solito te has retratado. En la medida que yo pueda voy a luchar por mi dignidad, esto no va a quedar así", explicó María.

La colaboradora agradeció el apoyo de Emma García, pero se sinceró sobre la postura que habría tomado estando ella en plató. "Me ha afectado muchísimo lo que se ha dicho. Me he sentido humillada ( ) Me ha parecido un comentario asqueroso y sin merecérmelo. Yo a esa persona la echo del plató porque no permitiría que humillara a nadie", detalló la periodista.