El bochornoso ataque de Diego Arrabal a María Patiño con amenaza incluida: "Me ha humillado" Ecoteuve.es 30/06/2019 - 0:35 0 Comentarios

El colaborador arremete contra la presentadora y ésta responde dolida

Diego Arrabal arremetió este sábado contra María Patiño y lo hizo con un comentario "machista", con amenaza incluida, que "humilló" a la presentadora. "Me he sentido despreciada", dijo, muy dolida, en Sábado Deluxe.

El comentario de Diego Arrabal se produjo el sábado en Viva la vida. El fotógrafo explicó que hasta tres revistas se interesaron por unas fotos que había hecho en la boda de Belén Esteban y cargó contra María Patiño por decir fue él quien había acudido a una revista para ofrecer el material.

Lejos de hacer solo ese matiz, Arrabal atacó a María Patiño de una forma durísima y desproporcionada. "Eres una mentirosa, pero además desde hace muchos años. Una mentirosa compulsiva". Luego pasó a la amenaza. "Conmigo no se juega, con mi pan no se juega, María. Que empiezo, María. Y sabes que si arranco no paro, que si arranco no paro...

Arrabal dijo que "María Patiño no tiene ni puta idea de cómo funciona este negocio". "Lo único que hace es Pam, Pam, Pam ¿Qué empezamos, María, con el Pam, Pam, Pam?, ¿o ponemos las fotos y el vídeo a cuatro patitas allí en el baño?". En ese momento se escucharon algunos comentarios de rechazo por parte de los colaboradores de Viva la vida y a la vuelta de publicidad Emma García le reprendió por las palabras.

María Patiño responde: "Me he sentido humillada y despreciada"

Por la noche, María Patiño se mostró muy dolida en Deluxe. "Me he sentido humillada y despreciada", dijo casi a punto de llorar. "Intentemos dejar de despreciar a las mujeres de forma gratuita", ha explicado Patiño sobre el comentario que calificó de "asqueroso" y "machista". "Me ha aliviado saber que mis padres ya no están", ha confesado María Patiño.

La colaboradora se quejó "de que nadie haya reaccionado" en Viva la vida, aunque ha agradecido el mensaje de Emma García. "Yo hubiera echado a esa persona del plató porque no permito que se humille a nadie".