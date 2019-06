Un comensal de 'First Dates' confiesa su preferencia política: "No follo con peperos" Ecoteuve.es 14:39 - 29/06/2019 0 Comentarios

Edgar compartió velada con David con el que congenió en numerosas gustos

First Dates siempre acoge a todas las preferencias políticas de los comensales. Pero Edgar insitió en sus ideologías y tenía claro su idea: "No follo con peperos".

En la semana del Orgullo First Dates dio más importancia al colectivo. Uno de ellos fue Edgar de 18 años que se definió como "animado y poco reservado". Con sus armas de seducción acudió al restaurante de citas para buscar al amor.

El comensal congenió con David durante su cita a ciegas. Los jóvenes compartieron gustos e ideas y el feeling fluyó durante toda la velada. Cuando el programa les propusó jugar a las misteriosas tarjetas de rascar. En una de ellas se les preguntó a quién comerían si fueran un zombi.

"¿Comer en plan bien o en plan mal?", preguntó Edgar que no lo tenía muy claro. "A Donald Trump", comenzó a confesar el comensal para después aclarar que se comería "al de Vox".

Edgar no entendía la política del partido de Santiago Abascal: "Lo de que quieran quitar los del Vox el matrimonio homosexual me parece un cagarrio, no entiendo por qué no. Son personas que se quieren y ya, no te tienes que meter en sus vidas", comentó. Aunque más tarde reveló que de política no tenía "ni puta idea".

Pero las confesiones políticas no hacían más que comenzar, pues minutos más tarde explicó que vota a la izquierda y que, es más, él "no folla con peperos".