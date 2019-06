María Patiño no logra superar su mayor miedo en el segundo aniversario de 'Socialité': "Ni de coña, me voy del programa" Ecoteuve.es 15:46 - 29/06/2019 0 Comentarios

El programa de Patiño cumple dos años en emisión y lo celebraron ofreciendo una sorpresa a su presentadora

Socialité celebró el segundo aniversario del programa con una sorpresa para su presentadora: saltar en paracaídas. ¿Conseguirá María Patiño saltar en paracaídas?

El equipo del programa de la periodista quería que perdiera el miedo al vértigo proponiéndole tirarse en paracaídas. Aunque Patiño no sabía a dónde le dirigían, ya que le metieron en el coche anunciando que era una sorpresa.

En cuanto la periodista vio que se dirigían a una centro de aviación entró en pánico: "No me toques las narices. No me voy a tirar de ningún de lado, o sea, eso no lo voy a hacer", reveló. Y bajándose del coche dirigiéndose a cámara repetía su idea: "Ni me voy a montar un helicóptero ni nada de eso. Te lo digo en serio abandono el programa", explicó Patiño.

Una de las reporteras de Socialité le explicó que el programa quería que se subiera a una avioneta y saltar en paracaídas. Sin embargo, la periodista se negó rotundamente: "Me desnudo antes si me queréis ver en pelotas. Tengo vértigo", dijo María.

Más tarde explicó que tenía miedo a las alturas y que no le gustaban las aventuras. "Dejo mi trabajo, no puedo. No voy a superar nada", seguía contando la periodista. Para insuflar confianza a la periodista le propusieron ponerse el mono e ir hacia la avioneta para familiarizarse con el ambiente.

"Ni de coña, me voy del programa", amenazó la periodista. Y más tarde, Giovanna se ofreció tirarse del paracaídas: "Tenemos una ley si tú no puedes lo hace otro compañero estamos para ayudarnos", añadió la reportera. Las televisivas se fundieron en un abrazo como muestra de afecto ante el miedo de Patiño.