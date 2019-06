Mila Ximénez confiesa, entre lágrimas, su conflicto con Belén Esteban: "No soy una persona de su confianza" Ecoteuve.es 13:47 - 29/06/2019 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' reveló que su relación con la princesa del Pueblo no está en su mejor momento

La colaboradora de Sálvame , Mila Ximénez, se vino abajo explicando que su relación con Belén Esteban no estaba pasando por su mejor momento.

La boda de Belén Esteban ya ocurrió, pero las reacciones siguen saliendo a la luz. La última de ellas fue la de Mila que confesó que le importaba "una mierda" la boda de su amiga y la identidad del supuesto topo que se coló en la boda.

Tras estas declaraciones, este viernes la colaboradora se vio arrepentida de lo sucedido: "Ayer hice un comentario que no fue con ira, simplemente me he dado cuenta de que no soy una persona de confianza para Belén", comentó.

Por su parte, Belén Esteban explicó en la entrevista previa a su paso por el Deluxe que no está enfadada con su compañero, pero le dejó un mensaje claro: "No estoy enfadada, entiendo que esté cansada de hablar de mi boda pero es lo que hay, yo no soy la directora del programa", sentenció.