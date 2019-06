Cristina Seguí y Miguel Lago ('Todo es mentira') se enzarzan en Twitter Ecoteuve.es 12:52 - 29/06/2019 0 Comentarios

Los colaboradores de Mediaset discutieron por una coronoa LGTBI+ por la red social

La periodista Cristina Seguí y el colaborador de Todo es mentira se enzarzaron en Twitter por una corona LGTBI+ de una cadena de comida rápida.

"El #OrgulloLGBTI también en la coronita de los críos del @BurgerKing. Que no quede un resquicio libre de ideología, claro que sí", escribió la periodista en un tuit en el que no tardó de obtener respuesta.

Carme Chaparro le preguntó a Cristina Seguí por este asunto y la colaboradora del programa terminó manteniendo una ardua discusión con el periodista Javier Ruíz. Más tarde por Twitter Miguel Lago contestó al tuit de Seguí.

"Acabo de salir horrorizado del Burger King al ver a un montón de niños entrar siendo normales y, después de ponerse la corona arcoíris, salir de allí maricones perdidos. Pido por favor a @monasterioR @CristinaSegui_ y a cualquier español de bien que detenga esta barbarie", decía Lago.

El colaborador de Todo es mentira lanzó un hilo hacia Rocío Monasterio para que se pronunciara al respecto. Pero al rato borró el tuit y Seguí aprovechó para atacarle: "Me podías haber dicho hace un rato en maquillaje de Mediaset cuando me he cruzado contigo y tu tupé pantone de Carmen Sevilla, ¿no? Por cierto, ¿por qué has borrado tu tuit?", comentó Seguí.

Pero para no enzarzarse más Lago terminó por decir que le dará "dos besos la próxima vez" una invitación que Cristina rechazó categóricamente: "Dicho lo cual, si intentas darme dos besos o me tocas un pelo, atente a las consecuencias", le replicó ella.

El #OrgulloLGBTI también en la coronita de los críos del @BurgerKing. Que no quede un resquicio libre de ideología, claro que sí pic.twitter.com/6nRvgSxgMI — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) 23 de junio de 2019

Acabo de salir horrorizado del Burger King al ver a un montón de niños entrar siendo normales y, después de ponerse la corona arcoíris, salir de allí maricones perdidos. Pido por favor a @monasterioR @CristinaSegui_ y a cualquier español de bien que detenga esta barbarie. — MIGUEL LAGO (@SOYMIGUELLAGO) 26 de junio de 2019