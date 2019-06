El zasca de Miriam Saavedra a Carmen Lomana en 'Ven a cenar conmigo': "No te mando al infierno porque el diablo te va a devolver" Ecoteuve.es 11:38 - 29/06/2019 0 Comentarios

La ganadora de GH VIP terminó con al paciencia de Lomana que amenzó con abandonar la cena

La guerra entre Carmen Lomana y Miriam Saavedra sigue en pie en Ven a cenar conmigo y así lo demostraron en casa de Pocholo durante una velada en la que no dejaron de lanzarse 'pullitas'.

La mala sintonía entre Lomana y Saavedra cada vez se hace más patente en el programa de Cuatro. Las exconcursantes de Mediaset no se soporton y así lo reflejan en sus veladas con el resto de participante de la edición del programa.

Todo vino motivado cuando la princesa Inca reconoció que Lomana no había sido buena anfitriona: "Sentí que no estabas cómoda que el tema de la cocina no es tuyo", dijo Saavedra. Lomana ante la crítica dio un golpe a la mesa que se movió reflejando la tensión del ambiente.

"Ya te hubiera gustado a ti cocinar la mitad de bien que cocine yo", respondió la exsuperviviente. Las dos comenzaron a enzarzarse lanzándose reproches que a los otros comensales no les pareció bien.

"¿Sabes qué pasa? Que no te mando al infierno porque el diablo te va a devolver. Tranquilízate, tía", expresó Miriam para más tarde añadir que era "más grande en valores" que Lomana. La empresaria se enfadó levantándose de la mesa: "Me voy a mi casa", confesó la colaboradora de televisión, pero finalmente volvió a sentarse para calmar los cauces.