Marta Flich condena el "linchamiento injustificado e inadmisible" a Beatriz Talegón por defender a Otegi

'Todo es mentira' se solidariza con su colaboradora tras los insultos recibidos en Twitter

Marta Flich ha condenado el linchamiento que ha recibido la colaboradora de Todo es mentira Beatriz Talegón en redes sociales después de decir que Otegi es "un hombre de paz" a raíz de su entrevista en el Canal 24 Horas de TVE. "Es injustificado e inadmisible".

"No podemos tolerar el linchamiento al que ha sido sometida por ejercer su derecho a expresar libremente su opinión. Aquí lo permitimos siempre. Recibió insultos despreciables", ha dicho la presentadora que este viernes ha sustituido a Risto Mejide. "Apoyo total a nuestra colaboradora".

Precisamente, el mensaje de apoyo de la periodista catalana provocó un rifirrafe en Twitter con Risto Mejide que fue así de tajante: "Ni hombre de paz ni hostias". De hecho, la tensión volvió el jueves por la tarde en una conexión en la que Talegón insistió en su postura y el presentador decidió cortar por lo sano: "No puedo escuchar más bobadas".

Por último, Beatriz Talegón ha enseñado a la cámara una noticia de la web Cuatro datada de 2012 que estaba titulada de la siguiente forma: "Arnaldo Otegi pide perdón a las víctimas del terrorismo". "Para que luego Risto no me acuse de mentir. Todos tenemos una responsabilidad. Yo no defiendo a ningún terrorista".