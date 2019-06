El sorprendente cambio de look de Aitana y Lola Índigo en 'Me quedo' Ecoteuve.es 16:10 - 28/06/2019 0 Comentarios

El videoclip versa acerca del amor propio tras una ruptura sentimental

itana Ocaña y Lola Índigo han publicado el videoclip de 'Me quedo', tema interpretado por las dos cantantes de OT. Las 'triunfitas' lucharán por convertir su single en unos de los más escuchados del verano. La canción forma parte del primer álbum de la segunda clasificada de OT2017 lanzado apenas hace unas semanas y con el que ha conseguido un éxito rotundo.

El videoclip junto a la letra del single y la actitud de las artistas expresa un mensaje claro: el amor que una persona debe tenerse cuando pone fin a una relación. En versos como "Aquí yo me pienso quedar; aunque te moleste tener que mirar"; o "Qué mala suerte para ti ya no me voy, me quedo" las cantantes quieren expresar que los infortunios no deben superar el amor propio que uno debe tenerse.

Aitana ha confesado que la canción fue grabada el año pasado junto a Alizzz y El Gincho pero la artista creía que el tema necesitaba de Mimi Doblas para convertir el single en un auténtico éxito. Es por ello que meses más tarde se puso en contacto con su compañera de OT2017 para proponerle escribir algún párrafo, propuesta que aceptó la cantante.

Aitana y Lola Índigo asombran con sus looks en 'Me quedo'

La escenografía del videoclip se sitúa en un ambiente desértico, concretamente en un lugar desconocido en el que las cantantes aparecen subidas en un autobús cantando y negándose a marchar por la presencia de su ex pareja. Cobra especial atención el look de la artista catalana ya que parece en un principio con un estilo abandonado, con el 'rimmel' corrido y termina con un look más juvenil y con el pelo rizado. Lola Índigo no se queda atrás ya que aporta gran fuerza al videoclip con sus bailes y estilismos.