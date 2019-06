María Patiño: "El mundo del corazón sabe hacer autocrítica, pero la prensa que va de seria, no" David Saiz 10:09 - 29/06/2019 2 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la periodista, que cumple dos años en 'Socialité'

"Belén Esteban se regenera. Dudar del interés que despierta es un debate absurdo"

"Mi personalidad genera críticas extremas. O me adoran o no me soportan"

Han pasado dos años desde que María Patiño se hiciese cargo de Socialité, su primer programa como presentadora en solitario. "Es mi bebé". El reto era conseguir levantar la mañana del fin de semana, una franja que siempre se le había atragantado a Telecinco. Para hacerlo, la cadena mezcló la experiencia de la periodista con la "frescura" de un equipo de gente "joven" que "no está contaminada", explica a ECOTEUVE.ES.

"Comenzamos con muchos fallos, pero el público nos ha permitido crecer", admite. De hecho, la periodista ha conseguido pilotar el programa hasta instalarlo en el liderazgo de su franja (12,2%). "Los espectadores me han mimado mucho y aceptan mis defectos", dice. "También me perdonan muchas cosas".

El "bebé" nació con un 8,6% de share y el pasado fin de semana batió récord (un 18,5% con la boda de Belén Esteban)...

El dato es fundamental, pero lo que más valoro es la fidelidad. A lo largo del programa se va sumando gente, no restando, y me parece fascinante que el público nos permita entrar en sus casas. Yo no vivo con inquietud las audiencias, para mí lo importante es pasármelo bien haciendo mi trabajo. Si me divierto, seguramente el público también lo haga.

¿Cómo recuerdas los inicios de Socialité?

Comenzamos con muchos fallos. El público nos ha permitido crecer y a mí me ha mimado mucho. Soy consciente de que tengo muchos fallos en directo, pero me encanta que me perdonen y me sigan dando otra oportunidad.

¿Te sientes querida?

Sé que tengo una personalidad definida y eso genera críticas extremas. O me adoran o no me soportan. Lo tengo asumido. Pero sí es verdad que las madres y las abuelas que me ven se convierten en mis madres y mis abuelas. Aceptan mis defectos. Yo me critico y me exijo mucho y es muy raro que encuentre una crítica mayor que la que yo me hago a mí misma.

¿No crees que en los últimos años ha cambiado la percepción que hay de ti?

Sí, ahora se me ve como más vulnerable y sensible. Cuando empiezas, siempre tienes necesidad de demostrar cosas y te olvidas de tu persona. Cuando llevas tiempo, te permites más licencias de mostrar otras facetas tuyas, pero lo haces de forma inconsciente.

Siempre has defendido mucho tu profesión y el mundo del corazón. ¿Crees que sigue denostado?

Yo he defendido, sobre todo, a los reporteros, porque yo lo he sido. Es un trabajo muy duro y poco considerado. Pero yo soy muy crítica con mis compañeros. No tengo corporativismo gratuito.



Lo bueno de la prensa del corazón es que somos muy autocríticos. Hemos puesto sobre la mesa nuestros defectos y nuestras virtudes. Y la prensa denominada 'seria', no. Tienen una rigidez que les cuesta reconocer los errores. La única manera de evolucionar en esta profesión es reconocer los errores. Y si los compartes con el público, hasta te perdonan.

¿Qué pides a Telecinco?

Lo único que quiero es que no se me acabe la pasión y la energía. Cuando eso pase, se acabó. Aunque la cadena me ofrezca de todo. Mi miedo es levantarme y que me dé pereza ir a trabajar.

La boda de Belén Esteban ha sido el tema de la semana. Los programas de Telecinco han batido récords sin verse la imagen de ella. ¿Queda demostrado que no es un personaje agotado?

Cuando una revista invierte un dinero solo en un traje, es un índice de que hay un interés objetivo. Es un debate absurdo. Belén se regenera cada tiempo. Es impresionante. Además, si nos fijamos, nadie ha nombrado a Jesulín de Ubrique. Belén Esteban s un personaje que tiene entidad por ella sola.

¿Es verdad que María Teresa Campos ni quiso saludar a Jordi González en la ceremonia?

Yo no lo viví. A mí me saludó y no tuve ningún problema. Tampoco los tuve con Carmen [Borrego] o Terelu. Yo viví toda la boda con muy buen rollo.



Pero existía ese morbo en saber cómo iba a ser vuestro reencuentro con Las Campos...

Sí, claro. Había cierta tensión. Y eso era real. Al fin y al cabo no nos veíamos desde el tartazo de Payasín. En la boda, Gema [López] y yo bromeamos con Carmen cuando repartieron la tarta. La picamos y ella se reía.

¿Crees que Terelu volverá pronto a la tele?

Sí, ¿no? Ella quiere y lo necesita. No hay que tener miedo en esta vida. Las cosas terminan y comienzan. El mundo continúa girando. Cuando terminó DEC yo no tuve ese miedo. Sí es cierto que tuve la suerte de que a los 15 días me llamaron. Puedo decir que he sido muy afortunada en mi profesión. Todo lo he vivido de forma muy natural y sin estrés.

Supervivientes está marcado por Isabel Pantoja y Chelo García Cortés. ¿Crees que su relación volverá a ser como la de antes?

Eso se verá cuando acabe el concurso. La vida real está fuera del programa y ahí lo sabremos. Creo que hay tres posibilidades: que sigan como en los últimos años, que mantengan una buena cordialidad o que su relación se intensifique como en algunos momentos de su vida. Yo apuesto por la segunda opción. Creo que no va a haber esa relación de hermandad de otra época.