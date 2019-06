Así ha sido el tenso reencuentro de Violeta y Julen en 'MYHYV' tras 'Supervivientes': "Me has tratado como un perro" Ecoteuve.es 28/06/2019 - 13:07 0 Comentarios

Violeta se ha reencontrado con Julen este viernes en Mujeres y hombres y viceversa después de su participación en Supervivientes, donde ha protagonizado una bonita historia de amor con Fabio. El cara a cara ha sido tenso, con lágrimas y ha estado cargado de reproches.

"La poca cordura que tenía se ha quedado allí", ha dicho primero Violeta repasando su concurso en Honduras. "Al verme me pongo de mala hostia porque a tres semanas de los 200.000 euros, con el concurso que me he currado, estar aquí... He hecho historia y me he venido con el billete para el año que viene".