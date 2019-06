Santiago Abascal se 'cuela' en La Sexta: la última imitación de Joaquín Reyes Ecoteuve.es 16:02 - 28/06/2019 0 Comentarios

El cómico parodió al líder de Vox en el último programa de 'El intermedio'

Joaquín Reyes imitó a Santiago Abascal en El intermedio. El programa de Wyoming se despidió de la temporada parodiando al "presidente de Vox, diputado en las Cortes, cara visible de la nueva derecha y, sobre todo, español".

El cómico apareció en un despacho: "Por mucho que le fastidie a los progres, Vox es imparable. Veinticuatro diputados hemos metido en el Congreso, 24 como las horas que tiene el día, como los años que llevo en política", comenzó a decir Abascal.

Lea también: Mercedes Milá se moja sobre Santiago Abascal en La Sexta noche: Verlo con el gorrito de la Legión me da terror

"¿Qué culpa tengo yo de que el PP me hiciera cargos a cascoporro? Esperanza Aguirre me dio la Fundación para el Mecenazgo y Patrocinio Social, que ni puta idea de lo que era, pero menudo pastizal me llevé", dijo el falso líder de Vox, imitado por Joaquín Reyes.

Abascal explicó seriamente que "no es fácil encontrar a gente a la altura porque con las prisas se te puede colar un fascista, un nazi o alguien con aspecto de gnomo, como Iván Espinosa de los Monteros".

A continuación, cantó con la sintonía de unos anuncios de electrodomésticos: "Con Vox toda España irá mejor, venceremos al Islam, ni un moro va a quedar", cantó. No sólo habló de las ideas del partido y de la inmigración, también lo hizo sobre el matrimonio homosexual y el feminismo.