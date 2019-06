La víctima de La Manada envía una nueva carta a Ana Rosa: "Recordad, contadlo. No les dejéis ganar a ellos" Ecoteuve.es 28/06/2019 - 12:13 0 Comentarios

La joven rompe su silencio tras conocerse la nueva sentencia del Tribunal Supremo

Como ya hiciera hace unos meses, la víctima de La Manada ha vuelto a romper su silencio enviando una carta a Ana Rosa Quintana después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que elevó la condena de 9 a 15 años de cárcel por un delito de agresión sexual y no de abuso sexual.

Además, la presentadora de Telecinco ha contado con la visita de la abogada de la mujer que fue violada en los Sanfermines de 2016, Teresa Hermida. "Ella ha sufrido muchísimo. No piensa que todo haya acabado, sino que por fin le han creído. Pero dice que no puede alegrarse".

"Esta chica es víctima ya no solo en lo físico, también en lo moral. Primero, en redes sociales se le ha identificado, se ha dado su nombre, se ha puesto su foto, se le ha señalado, se ha puesto en duda lo que ella contó de lo que ocurrió e, incluso, se le ha juzgado a ella", ha dicho Ana Rosa.

La misiva dice así:

Buenos días. Tras casi 3 años esto proceso por fin se ha terminado. Ha sido largo, intenso, y sobre todo agotador. Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después.

Gracias a todas las personas que desde el primer momento se involucraron para ayudarme. No puedo haber sido más afortunada con la calidad de las personas que me han ayudado.

Desde aquel juez de instrucción que nunca dudó de mí, hasta el abogado que me tocó aquel 7 de julio de 2016, pasando, sin duda alguna, por la fiscal, médicos, policías, psicólogos y la pareja que me encontró. Son momentos en los que nadie sabe cómo actuar, pero vosotros lo hicisteis fácil. Gracias también a Pamplona y a Navarra que, con todo su empeño, has hecho más fácil que alguna vez pueda volver.

Gracias de nuevo a aquellas primeras asociaciones y personas por llevar esto a la calle, formando un eco por todos los rincones de España. Gracias por no haberme dejado sola. Os estaré eternamente agradecida, pero yo no soy ninguna heroína, la fuerza para continuar, muchas veces, me la ha dado todo el calor y apoyo que he sentido en este camino.

No podemos olvidarnos que la lucha debe seguir y debemos ser el cambio que queremos en la sociedad, ya que esto le ha supuesto la vida a muchas compañeras. Recordad, contadlo. No les dejéis ganar a ellos.