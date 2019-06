Pedrerol, obligado a frenar en directo a Loco Gatti en una brutal bronca en 'El Chiringuito': "No le quise pegar" Ecoteuve.es 28/06/2019 - 11:40 0 Comentarios

El argentino se avalanzó hacia el presidente de CENAFE y el presentador le sujetó

"El fútbol es una droga que a veces tomó demás y me vuelvo loco", se excusó después

"La imagen que das no es la tuya. Esto no es una lucha grecorromana", dijo Pedrerol

Alta tensión en El Chiringuito de Pedrerol. Loco Gatti perdió los nervios al encararse con Miguel Galán, el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores (CENAFE), que acudió al programa para denunciar el presunto trato de favor que tienen los exjugadores profesionales para sacarse el título de entrenador.

La discusión se fue calentando hasta que el colaborador se levantó de su silla y se posicionó frente al invitado. Pedrerol, consciente del temperamento de Gatti, le sujetó para tranquilizarle: "¡Loco, Loco! Por favor, siéntate". "¡Es que me ponen loco!", gritaba el argentino.

Aunque el momento en cuestión ha sido retirado de la emisión del programa en Atresplayer. Sí que se puede ver la reflexión posterior, ya con los ánimos más tranquilos. "Una gran ventaja que tiene El Chiringuito es que le ponemos pasión a lo que hacemos y un gran inconveniente es que a veces le ponemos demasiada pasión", dijo Pedrerol ante un arrepentido Gatti: "¿Qué voy a hacer contigo?"

"El fútbol es una droga que a veces tomó demás y me vuelvo loco. Como nací y moriré jugador de fútbol siempre defenderé al jugador (...) Cuando alguien viene y de alguna manera te está provocando, a mí me duele", explicó el colaborador que entonó el mea culpa: "Tengo una forma de razonar que primero les castigo a ustedes porque les dejo mal y después el que más se perjudica soy yo".

"La imagen que das no es la tuya. Tú no puedes hablar con esa rabia. La gente va a tener de ti una imagen que no es real. Esto no es una lucha grecorromana", volvió a decir Pedrerol a lo que Gatti espetó: "Yo no le quise pegar, solo quería mirarle a los ojos y decirle las cosas". "Lo sé, pero te alteras demasiado y eso no ayuda". "Pero, ¿qué quiere qué haga? ¿Me pego un tiró?". "Diviértete, sonríe más", zanjó Josep.