La declaración de amor de Chelo García Cortés a su mujer: "Quiero estar contigo lo que me quede de vida"

Marta Roca entró en directo para animar a su pareja tras rechazar viajar a Honduras

La mujer de Chelo García Cortés, Marta Roca, habló en Supervivientes con la concursante a través de una llamada telefónica después de haber rechazado ir a Honduras de visita.

"Estoy muy orgullosa de verte luchando cada día ahí. Estoy muy contenta de verte así. Eres muy valiente y te quiero muchísimo. Está todo bien en casa, está la familia conmigo, todo está bien, pero estos días he preferido quedarme aquí para estar con ellos. Ten en cuenta que todos están aquí", dijo Marta Roca.

Chelo rompió a llorar diciendo que ella le quería "muchísimo más". La concursante confesó a su mujer que estaba más enamorada y que "han vuelto a mí unos deseos que por la rutina o por el estrés hace tiempo que no tenía".

Llorando desconsolada, Chelo García Cortés insistió en lo enamorada que estaba de su mujer. "No sé el tiempo de vida que me queda a tu lado pero voy a hacer todo lo posible porque seamos felices. Porque lo importante somos tú y yo, Marta. Solo tú y yo", dijo. "Lo que me queda de vida, quiero pasarlo a tu lado".