Colate, eliminado de 'Supervivientes': Albert, Dakota y Mónica, nominados Ecoteuve.es 10:50 - 28/06/2019

El empresario finalmente se convirtió en el séptimo concursante en abandonar la isla

Jorge Javier dejó en manos de Colate su vuelta a Supervivientes cuando se cumplía una semana del accidente que le fracturó la clavícula. El superviviente no se lo pensó demasiado y transmitió sus ganas de regresar a la competición en las mismas condiciones previas a su marcha, nominado con Fabio.

Colate regresó a la Palapa para la alegría de algunos de sus compañeros (Albert) y el enfado de otros (Dakota), con quien no mantiene una buena relación.



Sin embargo, la vuelta de Colate duró poco. El público decidió salvar a Fabio y eliminó al ex de Paulina Rubio, que acabó en el Barco Varado, con Chelo y Mahi.



Supervivientes volvió a abrir las líneas telefónicas para elegir un expulsado entre esos tres nombres y el público decidió eliminar a Colate y mantener la pareja formada por Chelo y Mahi.

Albert, Dakota y Mónica, nominados

Por otra parte, el reality volvió a organizar una prueba de líder que, en esta ocasión, fue para Fabio. El argentino no nominó a Mónica Hoyos de forma directa.



Previamente, el grupo había nominado a Albert y el programa lo hizo con Dakota como penalización por quitarse unas gafas que debía llevar durante dos días como contraprestación por haber podido hablar con su novio el martes pasado.