Mónica Hoyos y Albert, contra Isabel Pantoja por "malísima" y "sinvergüenza": "¿Cuento lo que has dicho de Chelo?"

Isabel Pantoja se enzarzó con los concursantes por la supervivencia y amenazó con abandonar

La final de Supervivientes está cerca y eso se palpa en el ambiente que rodea a Honduras. Isabel Pantoja y Albert se enzarzaron en una gran bronca en directo, una pelea en la que también terminó involucrada Mónica Hoyos.

Todo comenzó cuando Albert comenzó a comer un pollo que le había dado la organización. Supuestamente -las imágenes no se mostraron- ofreció comer al resto de concursantes, pero unos lo hicieron y otros no. Pantoja no se sintió invitada y estalló contra Albert. Incluso, le dijo que no le iba a invitar a la barbacoa prevista para este sábado que ella había conseguido cortándose la coleta.

Albert recriminó a la tonadillera que le hubiera insultado, diciendo que era "tonto" y "llorón". "Tú conmigo te has pasado mucho", dijo Isabel defendiendo. Fue entonces cuando Albert comenzó a tratar la cantante de usted, un hecho que no hizo más que avivar la discusión.

"A mí déjame en paz, por favor. Déjame tranquila, ¿tú qué quieres, vídeos a mi costa? No, muchachito", agregó rotundamente Isabel Pantoja. El superviviente se defendió diciendo que no necesitaba nada de ella: "No necesito nada de usted, por eso no le chupo el culo y por eso no soy su mayordomo.

"Ahora, pero cuando estuviste nominado mira cómo me pediste que te ayudara...", le reprochó la cantante. Albert negó las declaraciones de la tonadillera y Jorge Javier tuvo que cortar la disputa para poder continuar el programa. Antes, sin embargo, Albert acusó de nuevo a la cantante de "robar" una lata de comida.

Mónica Hoyos llama "malísima" y "sinvergüenza" a Isabel Pantoja

Pero la gala del jueves no sólo la protagonizó la bronca entre Isabel y Albert, también Mónica, que se enzarzó con Pantoja justo después tras emitirse un vídeo en el que Hoyos y Albert criticaban a la artista.

La ex de Carlos Lozano no perdona a Isabel que le haya nominado, puesto que considera que le ha ayudado bastante en el concurso. Sin embargo, Pantoja lo negó: "Tú a mí no me has ayudado nunca", dijo. La afirmación sorprendió a Hoyos que le amenazó con contar "todo lo que has dicho de Chelo García Cortés". "Ahí está mi hija, ¿eh? No te metas porque vamos... Ya vale. eh", expresó Isabel.



La discusión fue en aumento y Mónica acusó a Pantoja de ser "malísima" persona y una "sinvergüenza". "Pero qué pasa, ¿Qué ya es la final y montáis todo este espectáculo para irritarme y que me vaya?".