Feroz ataque de Víctor Sandoval contra Marta Roca: "No está enamorada de Chelo; habrá divorcio" Ecoteuve.es 19:15 - 27/06/2019 0 Comentarios

El colaborador vaticina que el matrimonio se romperá cuando regrese a España

Marta Roca ha declinado la petición de Supervivientes y no pondrá rumbo a Honduras para reencontrarse con su mujer, Chelo García Cortés. Durante la emisión de la novena entrega de Supervivientes: Conexión Honduras, Jordi González comunicó a la periodista que sus deseos no podrán llevarse a cabo: "El programa ha ofrecido a Marta viajar a Honduras pero Marta considera por su estado general que las condiciones del viaje aunque se hayan mejorado no son las adecuadas a sus necesidades".

Esta decisión ha dividido a los colaboradores de Sálvame en dos bandos bien diferenciados y el último en dar su opinión ha sido Víctor Sandoval. Tras ser preguntado por el programa, el colaborador ha arremetido duramente contra Marta Roca: "Yo he visto que ha hecho un Nacho Polo en muchas situaciones. Creo que Chelo tiene un problema de dependencia de esta señora que no es nada positivo, creo que es una relación tóxica y muerta".

Lee también: El mensaje oculto que dejó Belén Esteban a Chelo García Cortés en 'Supervivientes' antes de su boda

Pero la cosa no ha quedado ahí ya que el madrileño ha seguido con su ataque: "Chelo justificará todo porque está enamorada. Evidentemente Marta no, si estás enamorada de ella no hay condiciones, te vas nadando".

No contento con ello, el colaborador hizo alusión a cómo acabará el matrimonio cuando Chelo regrese a España: "Habrá divorcio y si no hay divorcio, Chelo seguirá viviendo en esa cárcel ficticia y se arruinará".