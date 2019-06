David Broncano amenaza con estampar un regalo de Pablo Motos y acaba en el suelo: así fue su caída Ecoteuve.es 18:11 - 27/06/2019 0 Comentarios

El presentador cayó al suelo después de bromear con la taza que acababa de recibir

David Broncano recibió en la madrugada del 26 al 27 de junio una nueva taza para añadir a la colección que tiene en la mesa de La Resistencia. Ésta tenía un añadido especial y es que fue un agasajo por parte de Pablo Motos para remplazar la que había roto días antes el clavadista mexicano Jonathan Paredes.

El cómico se asombró tras abrir el paquete y ver la taza que acababa de recibir con Trancas en su interior: "¿Esto es cierto? El otro día se rompió la taza de El Hormiguero y dentro de esta caja genérica viene una de mejor material. Es que tenéis que tocarla, de verdad. Esto viene directo de los hornos de Mordor, esto está forjado con el anillo único, ¿eh?".

Tras mostrar a cámara la nueva taza leyó la nota que había junto a ella: 'Trátala como si fuera de Federer'. No obstante, no todo quedó ahí ya que el presentador desveló las iniciales del remitente: "Pone Pablo Motos. A ver, he dicho esto porque lo he intuido, porque veo una pe y una eme, pero a ver si va a ser Pilar Menéndez, que trabaja en una fábrica de cerámicas".

David Broncano cae al suelo tras bromear con la taza de Pablo Motos

El presentador hizo el amago de lanzar la taza que acababa de recibir al suelo. Sin esperarlo, al volver a su asiento se cayó al suelo y la reacción de Ricardo Castella, el director del programa, no se hizo esperar: "El GIF ya tiene nombre y se llama 'castigo de Dios'".

Minutos más tarde, Broncano reflexionó acerca de lo que le había pasado por la cabeza en el transcurso de los acontecimientos: "Qué gracioso si ahora, después de esto, la reviento aquí. Lo iba a hacer, pero con este ángulo voy a dejar tuerto a un chaval y nos va a demandar. He hecho el gesto de retroceder y de pronto he dicho: '¡Se abre el suelo sobre mis pies!".