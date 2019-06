Un comensal de 'First Dates' se imagina teniendo sexo con su cita: "Esa acrobacia en la cama te puede llevar al hospital" Ecoteuve.es 27/06/2019 - 10:36 0 Comentarios

A Sergi le gustó que Olga viviese en un barco: "Quiero probar qué tal están sus sofás"

El restaurante de First Dates continúo este miércoles recibiendo a nuevos comensales que buscaban a su media naranja. Sergi y Olga fueron los protagonistas de una cita que acabó muy subida de temperatura, con él imaginándose teniendo sexo con ella.

Ella, una acróbata procedente de Bielorrusia llegó pisando fuerte. Contó lo "enamorada" que está de España y de su gente y que vive en un barco. "Es una sensación increíble. Tú tienes espacio solo para ti. Cuando hay viento, el barco se mueve". Olga es profesora de pole dance y corista en un grupo de rock.

"La química y la actitud es muy importante", dijo antes de recibir a Sergi, un elegante sevillano de 44 años que llegó con su pañuelo al cuelo: "Sirve de amuleto en las grandes ocasiones". "Me ha gustado físicamente porque tenía una magia especial. Tiene unos ojos muy bonitos, como los míos", reconoció Olga a cámara.

Los dos congeniaron a la perfección y a Sergi le llamó mucho la atención que su compañera de mesa que viviera en un barco y que fuera acróbata: "¿Puedes hacer alguna?". Ella accedió y él alucinó e, incluso, se imaginó teniendo sexo con ella: "¡Ostras! Esta acrobacia en la cama puede acabar en el hospital".

"Me gustaría ver tu barco", dijo él en la decisión final. "¿Pero quieres solo verlo?". "Me gustaría verlo y probar qué tal están sus sofás, la cubierta y si hay pool dance", replicó de nuevo Sergi que volvió al ataque: "Me lo he pasado muy bien, pero me he quedado con las ganas de darte un besito más largo. ¿Puede ser?". "Posible, sí", zanjó ella.