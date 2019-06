El zasca de Risto Mejide a Beatriz Talegón por decir que Otegi es "un hombre de paz y demócrata" Ecoteuve.es 27/06/2019 - 9:47 0 Comentarios

El presentador de Cuatro responde a la periodista: "Ni hombre de paz ni hostias"

La polémica entrevista realizada por TVE a Arnaldo Otegi sigue teniendo sus repercusiones. Este jueves, Risto Mejide ha contestado a Beatriz Talegón con un tremendo zasca por decir que el líder de EH Bildu es "un hombre de paz y demócrata".

"Inmenso Arnaldo Otegi. Ojalá te veamos más y puedas explicarle a todo el mundo sobre todas las víctimas y sobre todos los verdugos. Que falta nos hace. Un abrazo fuerte y gracias por ser un hombre de paz y demócrata. A todos nos hace falta desmontar los falsos relatos", escribió en Twitter la habitual colaboradora de Todo es mentira.

Este jueves, el publicista se hacía eco de su mensaje en redes respondiendo así: "Querida Beatriz. Nadie tiene derecho a matar a otro ser humano, y no, no existe ninguna muerte necesaria. Lo único inmenso de un terrorista que no pide perdón es su inmoralidad. Y mientras no lo haga, seguirá siendo un terrorista. Ni hombre de paz ni hostias".

Querida Beatriz, NADIE tiene DERECHO a MATAR a otro ser humano, y NO, NO EXISTE ninguna MUERTE NECESARIA. Lo único inmenso de un terrorista que no pide PERDÓN es su inmoralidad. Y mientras no lo haga, seguirá siendo un terrorista. Ni hombre de paz ni hostias. https://t.co/LTVXDz0v4y — Risto Mejide (@ristomejide) 27 de junio de 2019

TVE explica la polémica entrevista a Otegi

Marc Sala entrevistó este miércoles a Arnaldo Otegi, el líder de EH Bildu, en el Canal 24 Horas de TVE. Una entrevista polémica por la que se pidió el apagón de la cadena pública desde PP, Ciudadanos y VOX porque se "quiere blanquear" a Bildu, además de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Antes de comenzar la charla con el dirigente abertzale, el presentador se dirigió a los espectadores en nombre del Ente Público para responder ante las críticas: "La dirección de informativos de TVE sigue comprometida por el pluralismo, creemos que ejercer el periodismo es preguntar y escuchar a todas las voces, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora".