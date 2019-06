María León confiesa cuánto sexo tiene en su entrevista más "disparatada" en 'La resistencia' Ecoteuve.es 26/06/2019 - 18:19 0 Comentarios

La actriz mostró su faceta más divertida: "Mi tiempo libre lo empleo en gastar el dinero y follar"

Aunque María León llegó a La resistencia después de haber viajado en avión desde México y haber dormido tan solo dos horas, mostró su faceta más divertida. "Justo hoy es el día que más disparatada vengo, menos centrada", dijo a Broncano que bromeó: "Parece que has tomado heroína".

Además, la visita de la actriz -fue a promocionar Los Japón- subió una picante fotografía en Instagram en la que aparecía en bañador. "Por Broncano me lo agarro con las dos manos", escribió.

La entrevista tuvo momentos desternillantes. La actriz confesó que de no haberse dedicado a la interpretación hubiera probado suerte en el circo como mujer bala. "¿No te parece maravilloso? Montar el espectáculo como sea. Que te pongan un bañador como el que llevo puesto y de repente se centra toda la atención en un cañón. ¡lo único que hace es salir disparada".

María León: "El poco tiempo que tengo lo empleo en gastar el dinero y en follar"

María León, por otra parte, contestó a la pregunta del dinero. De la primera cuestión confesó: "Si lo tengo lo gasto. No me da tiempo a ahorrar. Tengo una hipoteca... El dinero que consigo ahorrar y gano me lo gasto. El dinero no me gusta, me da un poquito de miedo. Entonces en cuanto lo tengo procuro disfrutarlo".

Sobre el sexo, la actriz se lo pensó más. "El poco tiempo que tengo lo empleo en gastar el dinero y en follar". "¿Quieres dar el dato número de follar?", preguntó Broncano a lo que ella respondió: "Ojalá yo alguno concreto". "Este mes vamos a quedarnos cortitas, vamos a ponerlo en la niña bonita, el 15".