'Myhyv' felicita a Toñi Moreno por su embarazo: "Lo ibais a descubrir porque tengo las tetas..."

La presentadora bromea pero pide "prudencia" porque "estoy de poco tiempo"

Toñi Moreno ha confirmado en Mujeres y hombres y viceversa la noticia del día: está embarazada. La periodista, de 46 años, ha explicado que está "de muy poco tiempo".

Nagore Robles, colaboradora del programa, le ha entregado un ramo de flores para felicitarla por la noticia.

"Cuando he visto las revistas y me he visto en la portada de Lecturas casi me da un ataque. Estoy de muy poco tiempo y lo he pasado muy mal hasta llegar aquí. Quiero ser prudente y yo soy muy supersticiosa", ha comentado la presentadora de Mediaset.

"De todas formas, quedaba muy poco tiempo para que lo descubriérais, porque tengo las tetas que me van a llegar hasta donde está Nagore", ha bromeado Toñi Moreno.



La periodista ha revelado que su embarazo era el motivo por el que ya no presenta sentada en las escaleras del plató. "La gente me preguntada, ¿por qué ya no te sientas en las escaleras? El médico había pedido que me sentara en una silla". Este detalle estuvo a punto de delatar a la presentadora.