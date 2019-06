Espinosa de los Monteros y Xabier Fortes se enzarzan por la entrevista a Otegi en TVE: "¿Le preguntarán por los asesinatos?" 26/06/2019 - 14:59 0 Comentarios

Fuertes críticas a la cadena pública por invitar al líder de Bildu al Canal 24 Horas

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha criticado en TVE que el ente público vaya a entrevistar al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y ha exigido que se le pregunte por sus delitos y "antecedentes penales gravísimos".

Durante una entrevista en Los Desayunos de TVE, Espinosa de los Monteros ha defendido que la entrevista con Otegi prevista para la noche de este miércoles en el Canal 24H de RTVE "no debería producirse" y ha criticado que se le vaya a "blanquear".

En este punto, el presentador del programa, Xabier Fortes, ha defendido que el ente público "entrevista, no hace masajes" a todos los "representantes políticos que son legales, guste más o guste menos". "Si TVE quiere conocer la opinión de Bildu tendrá que poder entrevistarle, digo yo", ha continuado el periodista.

"Otegi tiene antecedentes penales gravísimos", ha recordado Espinosa de los Monteros. "Supongo que se le preguntará por los asesinatos, ametrallamientos, el secuestro de un embajador de España y los delitos cometidos", ha reivindicado Espinosa de los Monteros.

Lea también: Ana Pastor contesta al candidato de Vox que llamó "feas" a las feministas

Vox también ha censurado esta entrevista a través de su cuenta de Twitter y ha adelantado que pedirá "explicaciones" a RTVE. "La televisión pública, que intentó vetar a Vox en los debates electorales y que siempre se negó a entrevistarnos con la excusa de que aún no teníamos representación, invita esta noche al terrorista condenado Otegi para blanquearle", ha denunciado la formación en la red social.

Críticas contra Rosa María Mateo

Ciudadanos ha pedido en el Congreso la dimisión de la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, por la entrevista que el ente público tiene programada para este miércoles con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en su canal 24h.

El diputado 'naranja', Joan Mesquida, ha criticado esta decisión de RTVE que, como ha apuntado, se produce "un día antes" de que el Congreso homenajeé a las víctimas del terrorismo. A su juicio, es una más de las "líneas rojas" que "traspasa" el Gobierno de Sánchez para "blanquear a Batasuna".

Además, cree que esta invitación de Otegi es "una de las condiciones" que "los amigos de ETA" han puesto al PSOE para "pactar en Navarra" y también la investidura de Sánchez.

En su intervención, en rueda de prensa en el Congreso, Mesquida ha recordado que el líder de Eh Bildu "ya fue a TV3" y que la entrevista, ahora, en TVE se debe a que el presidente del Gobierno "está imitando lo pero de la televisión de Torra".

El diputado 'naranja' también ha puesto el foco en la "insistencia" de Sánchez de encargar el concurso público para renovar la cúpula de la Corporación, una actitud que, a su juicio, tenía como objetivo convertir a la cadena "en la difusora de sus ideas de nación de naciones y la de terroristas condenados como Otegi".

"Pone a Pablo Iglesias en un ministerio y a Otegi en el salón de todos los españoles", ha criticado, antes de lamentar la labor que está haciendo Mateo en la dirección de RTVE. En este sentido, ha señalado que la periodista está convirtiendo el ente público en "el canal de propaganda de Sánchez y sus socios".

"Cuando me he enterado de la noticia no he podido más que pensar en los cinco asesinatos de ETA que sucedieron cuando yo era director general de la Policía Nacional y la Guardia Civil, de las más de 800 familias que se sentarán delante de la televisión, si pueden soportarlo, y verán la cara de uno de sus verdugos", ha señalado, antes de calificar esta situación de "humillación" y de considerar al jefe del Ejecutivo como "responsable" de ello.

De forma similar se ha expresado el presidente de la formación 'naranja', Albert Rivera, a través de su cuenta personal de Twitter. "¿Sabes quién se la va a perder?", se pregunta en referencia a la entrevista de Otegi.

"Los más de 800 inocentes asesinados por tu banda criminal. Es un escándalo que Sánchez ponga la televisión que pagamos todos los españoles a limpiar la imagen de un terrorista como Otegi. La señora Mateo debe dimitir de inmediato", se responde en la red social.