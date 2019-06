La sorprendente explicación de la soltera de 'First Dates' que se tatuó la palabra 'gorda' Ecoteuve.es 26/06/2019 - 12:09 0 Comentarios

Luana acudió al programa de Cuatro en busca de un chico o una chica

Luana acudió a First Dates en busca del amor. "Me da igual un chico que una chica", dijo a su llegada al restaurante, cuando fue recibida por Carlos Sobera.

"Soy bisexual y me di cuenta de ello a raíz de estar con mi expareja, que era trans. En ese momento empecé a comprobar que también me gustaban las chicas", contó al presentador del programa.

Pero lo que más sorprendió de Luana fue el tatuaje que lleva en el brazo, en el que se puede leer la palabra "Gorda". Ella explicó el motivo. ¿Por qué se lo hizo?



"Siempre me han llamado gorda, pero yo no lo he considerado bullying. Siempre me ha dado igual y ha llegado un punto en que he decidido tatuármelo, porque lo soy", dijo en el programa de Cuatro.

"Estoy orgullosa de ello y si algún día lo dejo de ser, siempre tendré mi alma de gorda", reconoció muy segura de sí misma.