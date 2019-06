Carlos Sobera dispara a 'Masterchef' desde 'Supervivientes': "No les va bien de audiencia" Ecoteuve.es 26/06/2019 - 10:27 0 Comentarios

La prima de Colate excusa la ausencia de Samntha porque está "en la final"

Colate Vallejo-Nájera y su hermana Samantha llevan semanas 'compitiendo' por la audiencia en la noche de los martes. Él en Supervivientes y ella como jurado de Masterchef, que anoche celebró su final.

Colate se recupera de una fractura de clavícula tras un terrible accidente que sufrió la semana pasada. El concursante recibió unas palabras de apoyo de su prima, que estaba presente en plató. En su mensaje, hizo una mención a Samantha.



"Tu hermana no ha podido estar porque está en otras cosas, en la final", dijo Paloma, en referencia al concurso de La 1 que, aunque se grabó hace semanas, se emitía a esa misma hora.

"Has hecho publicidad de un programa al que no le va muy bien de audiencia"

El comentario de la prima de Colate fue recogido por Carlos Sobera. "Todo muy bien, salvo una cosita. Has hecho publicidad de otro canal, de otro programa, al que por cierto no le va muy bien de audiencia. Eso me ha dolido".

"Lo siento, Carlos. Es que mi hermana estaba deseando hablar con él", contestó ella.