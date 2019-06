Jorge Javier opina sobre la portada de 'Hola' de Belén Esteban: "No se aprecia lo bonito que es el vestido" Ecoteuve.es 25/06/2019 - 19:44 0 Comentarios

"Se ve la alegría de Belén saliendo recién casada", ha dicho Lydia Lozano

Sálvame ha desvelado esta tarde la esperada portada de la revista Hola de Belén Esteban vestida de novia en su boda con Miguel. Inmediatamente, la fotografía escogida por el semanario ha sido comentada por los colaboradores del programa.

La Princesa del Pueblo copa toda la primera plana mientras que en dos recuadros aparecen las bodas de María Pombo y Ainhoa Arteta. Como ha explicado Jorge Javier, el momento elegido es después de salir de la iglesia "cuando le están tirando los pétalos". Por detrás, aparecen Raúl Prieto, el padrino, y el reportero Sergi Ferre.

"Yo creo que no se aprecia lo bonito que es el vestido", ha opinado el presentador afirmando también que le gustaba que no fuera un posado. "Le da viveza". Por otra parte, ha destacado que se ha cumplido el deseo de Belén de que no apareciera Miguel. Tan solo sale su mano.

"Se ve la alegría de Belén saliendo recién casada", ha dicho Lydia Lozano a lo que Mila ha añadido: "Está guapa y me parece bien, pero el fondo está difuminado. Me falta ahí". "Está natural y feliz", ha sentenciado Anabel Pantoja.