El disgusto de David Broncano al romper en directo su taza más preciada en 'La resistencia' Ecoteuve.es 25/06/2019 - 19:21 0 Comentarios

El presentador hizo añicos el vaso que le llevó Dani Martín de 'El hormiguero'

David Broncano se llevó su mayor disgusto en estas dos temporadas al romper, por accidente, su preciada taza del club platino de El hormiguero. Al colocar uno de los trofeos del clavadista profesional Jonathan Paredes, el presentador hizo añicos su reliquia.

"¡Nooooo!", gritó llevándose las manos a la cabeza al mismo tiempo que el público asistente al Teatro Arlequín empezó a cantar el cántico de La ruleta de la fortuna "¡A por el bote!".

Lea también: El 'zasca' de Pepe Rodríguez (Masterchef) a Ciudadanos que sorprendió a Broncano: "Háztelo ver"

"La única taza que se ha caído es la única que me importa. Es la que me trajo Dani Martín de El Hormiguero. Me he hecho un Wismichu a mí mismo, ¿eh?", dijo Broncano desesperado.